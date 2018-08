La gobernadora Bertone manifestó no soy ni macrista ni anti-macrista, “soy peronista” y acuso al Gobierno Nacional de adeudarle a la provincia mas de 500 millones de pesos en obras, destinados a viviendas que se siguen construyendo, e informó que tampoco se han abonado otros $700 millones, correspondientes al Fideicomiso Austral.

TDF es cada vez más "noticia":

"Por más que ahora todos los medios nacionales me hayan elegido y me pongan como la ultra opositora, se nos plantea que tenemos que reducir y tener menos déficit fiscal. Ya lo venimos haciendo, pero no me pidan a mí que le baje 2.800 pesos a los docentes, cuando hay sectores que ganaron con la especulación financiera y las retenciones a las mineras", objetó Bertone.

Trabas en obra pública y "sabotajes" en escuelas : Por último, Bertone abordó la cuestión de las distintas escuelas de la provincia, y reiteró que se trata de una cuestión histórica que viene de larga data, y que aqueja a todos los gobiernos.

Bertone dijo "Que nos pidan un esfuerzo mayor, cuando ya venimos haciendo un gran esfuerzo, me parece desatinado. También que no nos informen de la situación de las asignaciones familiares, o qué va a pasar con el fondo sojero. Firmamos un pacto fiscal y lo teníamos previsto hasta 2019-2020, estaba incorporado en los presupuestos aprobados por ambas Cámaras", cuestionó.. Soy la presidenta del partido en esta provincia,que uno lleva adelante ni tampoco soy una persona ideologizada en los actos públicos porque una vez elegida represento a toda la comunidad no solo a mi partido. Esto es así, a veces es difícil entender a la gente de mi propio partido pero yo respeto al que piense distinto, y así me maneje en los tres periodos de gestión. En esta instancia como gobernadora defiendo los intereses de los fueguinos”.Asimismo, la gobernadora se refirió a las distintas publicaciones que han salido recientemente en los principales medios nacionales (Infobae, Clarín, La Nación) relacionadas con la provincia, y expresó que hay muchos sectores "que ganaron mucho con la devaluación".Además, la mandataria precisó que el propio FMI "ha hablado y sugerido que vuelvan las retenciones a la Soja", pero que, en vez de esto, "se les descuenta a los gobiernos provinciales". ". Entiendo que hay crisis, pero pido que nos den la oportunidad de presentar propuestas más atinadas", expresó.. Ahora, cuando el que tiene el control o la responsabilidad, por más que sea de un sindicato, o un directivo que no tolera esto o aquello, alguien que hace este tipo de sabotajes no quiere a su provincia ni a los niños. No meritúa la catástrofe que puede provocar; y esto pasa desde la segunda gestión de José Estabillo", enfatizó.. Ni bien asumí, me paralizaron la administración pública seis meses. Hay trabas en el área de habilitaciones, quiero arreglar una escuela, no se puede; vamos a tramitar viviendas y, o no nos dan el certificado, o nos lo quitan. Y todo esto es en el marco de jurisdicción provincial", sentenció Bertone.