En una jugada mas mediatica que real para demostrar si alejamiento del Gobierno Nacional la gobernadora Rosana Bertone, dijo que Tierra del Fuego analiza sacar fondos fuera del país, para "resguardarlos", la mandataria planteó esa alternativa por la toma de deuda por 200 millones de dólares.

La mención recuerda a la controversial decisión tomada por Kirchner en 1993. Ese año, el entonces gobernador de Santa Cruz recibió USD 600 millones del Estado nacional como resarcimiento por regalías petroleras mal liquidadas por parte de Repsol-YPF. En 2003, el Frente para la Victoria informó que se habían sumado otros USD 532 millones aunque sin detallar su origen.

El debate por los recursos propios

"No sabemos cuáles van a ser las bases de recursos de coparticipación, hay un dólar súper fluctuante y una inestabilidad económica", lamentó Bertone. En este sentido, reconoció que elaborará un presupuesto "provisorio" hasta tanto se tenga acordado el Presupuesto del gobierno nacional, para luego "poder readecuarlo y ahí ir a discutir".

"Nosotros vamos a hacer lo que mejor corresponda para defender el interés de los fueguinos. Si tenemos un reaseguro, puede ser que renovemos, y si al interés general de los fueguinos esto no les sirve, no lo haremos. Y si nos parece que tenemos que sacar el dinero del país para resguardarlo en mejores condiciones, también lo vamos a hacer", advirtió ayer la mandataria fueguina, que mantiene un diálogo fluido con la Casa Rosada."La alternativa que mejor convenga del punto de vista económico y financiero, es la que vamos a tomar", sentenció.Desde la oposición salieron a cuestionar las declaraciones de la mandataria fueguina. El legislador del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Pablo Villegas, dijo que no va a apoyar "que la provincia caiga en algo similar a lo que sucedió cuando Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz".Así, un total de USD 1.000 millones fueron girados al exterior, con el objetivo de resguardarlos ante una eventual crisis del régimen de Convertibilidad, lo que finalmente pasó en 2001. Sin embargo, la decisión fue fruto de una intensa polémica por la opacidad con la que se manejaron esas operaciones.Pero al tira y afloje para que cierren las cuentas provinciales, la volatilidad cambiaria -avalada por el Banco Central- introdujo una variable en los cálculos de las administraciones locales, después de que el precio del dólar llegó a alcanzar ayer un pico de 40 pesos.