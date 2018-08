Una alumna del Colegio EMEI denunció un abuso por parte de un portero de la institución, la menor hizo publica la situación por medio de Instagram y les pidió a sus contactos que compartieran la información de manera que se conociera lo denunciado ya que segun ella el Colegio encubría al portero.

Por esta acusación, el ministro de educación Diego Romero se encuentra en la institución de la ciudad de Río Grande.

Respuesta de la escuela:

Por su parte, Rubio pidió “cautela” con el tema “porque es importante en este tipo de situaciones” e informó que enviarán un comunicado a los padres de la Institución y que pueden acercarse ante cualquier duda.

Aunque se conoció también que hasta el momento no existe ninguna denuncia en sede judicial o policial, autoridades de la institución y del ministerio de educación apartaron al portero acusado el martes 21, aunque la joven había denunciado que el presunto abuso ocurrió el dia jueves 16, cuando dio aviso a las autoridades del establecimiento.Indica también que, desde el Colegio, “la solución que buscaron fue hacerme certificados para faltar y no cruzármelo en horario de la escuela”.La directora Cristina Yáñez y el vicedirector Marcos Rubio del Colegio EMEI de Rio Grande explicaron lo sucedido. Dijo que en las cámaras de seguridad no se ve ninguna situación como la denunciada, “pero para eso está la justicia para que lo puedan observar”.El accionar de la institución está regido por un protocolo establecido por el ministerio de educación, que “como primera medida es apartar al portero del cargo hasta tanto se resuelva su situación y hablar con la gente del Ministerio de Educación para informar lo sucedido”.Sobre la situación del portero indicó que, “entre el viernes y el martes se tomó una medida” y explicó que el portero trabaja hace mucho tiempo y nunca tuvo ningún inconveniente.Si bien hasta el momento no hay una denuncia formal, Yánez adelantó que, “con nuestro abogado vamos a llevar el tema a la justicia”.