El presidente de AFARTE, Federico Hellemeyer, manifestó que con el impacto de la caída del consumo en la industria fueguina, se dificulta el sostenimiento de los puestos laborales y reiteró que “la situación es difícil con un nivel de actividad bajo, dentro de un acuerdo de competitividad que firmamos el año pasado, en noviembre, con la provincia, la Nación y los gremios, UOM y Asimra”.

En declaraciones a FM del Pueblo, el titular de AFARTE reconoció "han habido medidas que se han tomado, como la quita del arancel del 35% a la informática que nos afectó, pero la realidad es que después de eso el principal motivo por el cual hoy estamos mal tiene que ver con la caída del consumo".

"Ese es el número de caída de ventas de las fábricas a los retailers, es muy fuerte", cerró.

“Se congelaron las paritarias por dos años y se mantienen los puestos de trabajo (hasta junio de 2020). La idea es ser competitivos y llegar a la gente con el precio más bajo posible, esa es la llave de la supervivencia del sector”, señaló.. Las empresas honran la garantía, será difícil sostener esto en el tiempo si no se revierte la tendencia de consumo”, agregó.“Se habla todo el tiempo de diversificación de la matriz productiva de la provincia y del portafolio de la industria y del aprovechamiento de recursos naturales. Debiera ser un proceso lento hacia la diversificación a partir de la capacidad industrial instalada. Hay que aprovechar lo que hay y construir sobre lo que existe, si es competitivo, con mucha más razón”, sostuvo.Para que esto ocurra, Hellemeyer consideró que se necesita “un marco de certidumbre”, explicando que “las inversiones y proyectos industriales necesitan un horizonte más extenso, más allá del vencimiento del régimen de promoción”.Reiteró que la caída del consumo es el factor principal de la situación que atraviesa la industria de Tierra del Fuego. "Hoy estamos mal porque todo el país está mal, y la economía está mal", dijo."No tiene que ver con ningún tipo de política ni protectora industrial ni desprotectora industrial.", afirmó."Hoy eso sinceramente no tiene urgencia frente a lo que sí tiene urgencia, que es la caída del consumo, y eso es lo que nos tiene que preocupar en este momento", sostuvo.Recordó que los productos de la industria fueguina "no son de primera necesidad ", detallando que en televisores y celulares la caída de los niveles de producción "está en el orden del 50%".