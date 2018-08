El diputado nacional por Cambiemos, Hector Stefani, salio a desmentir al vicegobernador Juan Carlos Arcando y aseguró que este “miente” respecto del recorte sorpresivo del fondo de la soja, porque fue un tema que se habló “en todas las mesas” con los gobernadores y estaba contemplado en el pacto fiscal. Además, consideró “alarmante” que el vicegobernador plantee un corte de diálogo con el gobierno central para buscar respuestas en el Congreso.

Stefani en dialogo con Radio Provincia dijo que “Arcando realmente no sé si no lee o no quiere entender”, ademas de defender todas las medidas de ajuste y aseguró que “no hay otra forma, porque es el camino para que la Argentina salga adelante”. Pronosticó que “de acá a fin de año no va a haber muchas buenas noticias” y que “recién a partir de diciembre vamos a empezar a recuperar los valores de la economía como para estabilizar las cosas”.“Lo que estamos viendo es la realidad que durante mucho tiempo metimos bajo la alfombra. Tenemos una economía muy endeble, por lo tanto cualquier circunstancia del comercio internacional nos afecta fuertemente. Estamos haciendo todos los deberes para salir definitivamente de esta crisis y que la Argentina pueda ser un país serio.. Del resto, el 15%, a partir de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, lo tiene que distribuir a las provincias; un 10% se paga en subsidios; un 5% va a servicios y el otro 10% va a obras públicas de todo el país”, detalló., o se come esta post verdad a la que están acostumbrados, porque el gobierno tenía presupuestado recibir 5.921 millones, y recibió hasta hoy 6.781, es decir que recibió 860 millones más de lo que tenía presupuestado. Esta ley que se creó durante el kirchnerismo, que es el fondo sojero, hoy no lo damos más porque ya se está pagando esta sentencia de la Corte con un 15% más de los recursos presupuestados para todas las provincias. No es que les están sacando, las provincias están teniendo más recursos de los que tenían antes”, ratificó.“Eso hay que corregirlo y se está buscando un sistema que corrija asimetrías. Como representantes de la Patagonia, lo que nosotros pedimos es que esas asimetrías se corrijan con el tiempo, paulatinamente, y que sigamos en el camino de la gradualidad. Eso es lo que hemos tratado con el tema de las asignaciones familiares”, señaló, y agregó que el camino podría ser congelar los valores hasta llegar a la equiparación con el resto del país.“De hecho, en octubre estaremos exportando energía en algunos sectores. Se está invirtiendo mucho dinero para generar energía y lo que va a pasar es que la energía va a bajar -reiteró-. Por eso se piensa que los subsidios van a converger a una realidad en cinco años”.“Con el fondo sojero están reclamando por 400 millones que no van a recibir cuando recibieron 800 millones de más y, por lo menos, están mintiendo”, disparó Stefani.Consultado sobre el impacto que va a tener sobre una situación ya muy grave en el país, y particularmente en la provincia, admitió que “por supuesto hay un 30% de pobreza que la pasa mucho peor, pero no es que vamos hacia el tacho, estamos en el tacho. Cuando nosotros recibimos este gobierno estábamos en el tacho. Hoy estamos sentando las bases para que este país tenga rumbo”.Respecto del tiempo que cree que va a llevar esta política de ajuste constante, informó que “el 29 de este mes tenemos reunión con el ministro Dujovne y se estima que con todas estas medidas recién a partir de diciembre vamos a empezar a recuperar los valores de la economía como para estabilizar las cosas. De acá a fin de año no va a haber muchas buenas noticias”, alertó, con un agravamiento de la situación presente.En cuanto a la decisión del vicegobernador de patear el tablero y romper el diálogo con nación para apuntar a respuestas en el Congreso, como el rechazo a los DNU, le recomendó que “sería bueno que se tome un avión y patee el tablero acá, porque todas las obras que está haciendo la provincia son con fondos nacionales.. Es alarmante que el vicegobernador haga ese tipo de declaraciones y se hará responsable de lo que dice”, sentenció.y el pedido del jefe de gabinete municipal Oscar Souto de que “salgan de debajo de las piedras” los referentes de Cambiemos y expliquen lo que está pasando, replicó que “estamos saliendo de las piedras y explicando lo que está pasando. Y los municipios tienen que trabajar y corregir hacia adentro las políticas, porque los municipios de Ushuaia y Río Grande son privilegiados respecto del resto del país., porque si estamos en un país en crisis, estamos todos en crisis. Es hora de empezar a administrar los recursos que se tienen de otra manera”, concluyó.