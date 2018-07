Desde el Ministerio de Educación Provincial, el secretario Pablo Gattamora, informó que a fin de garantizar igualdad de posibilidades, se implementó “un nuevo criterio” para el otorgamiento de vacantes en las escuelas de la provincia.

Este año se va a poner en marcha un nuevo sistema con nuevas herramientas para la inscripción, es el primer año que lo vamos a hacer con esta nueva metodología para todos los niveles: Inicial, Primario y Secundario; evitando de este modo las largas filas que se producían para conseguir una vacante

“En el último período, que va a llevar adelante la Supervisión General, ese periodo va a ser del 24 al 28 de septiembre, que es cuando van a inscribir a todos los niños que no pudieron ingresar ya sea por sorteo o bien porque llegaron a la isla después del periodo de inscripciones previa”, indicó.

En el caso de que no superen, no habrá sorteo

Además, señaló que una vez realizado el primer sorteo se informará a través de un comunicado oficial qué instituciones poseen vacantes disponibles y cuántas, donde deberán asistir los padres que quedaron sin vacantes en la primera instancia.

” manifestó Gattamora.“En el nivel primario, en una primera etapa (6 y 7 de agosto), se van a inscribir a los hermanos de los niños que ya están concurriendo a los establecimientos. Luego, el 9 y 10 de agosto, se hace la apertura a los ingresantes que son las familias que todavía no tienen contacto con la escuela y eso irá a sorteo el 18 de agosto. Los niños que no ingresaron en esta etapa van a un tercer sorteo con las otras escuelas más cercanas”, explicó.En el caso del nivel secundario, mencionó que “del 6 al 7 de agosto se realizarán las inscripciones de hermanos en cada establecimiento. Del 23 al 24 de agosto es la inscripción en cada una de las instituciones en todos los turnos para alumnos ingresantes”.Para febrero queda el sorteo general para los estudiantes que no consiguieron vacante o que llegaron después del 17 de diciembre.