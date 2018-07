La crisis industrial golpea fuertemente a la provincia, en especial al sector electrónico y a los casos de Ambasador en Ushuaia donde los empleados aun no cobraron el sueldo y el aguinaldo, de Audivic en Rio Grande, se suma la empresa Brightstar que desde este jueves comienza con un cronograma de suspensiones para sus empleados hasta fin de año.

En tal sentido el referente de los metalúrgicos señaló que “el día martes pudimos, después de mantener múltiples reuniones con el sector empresario avanzar en una instancia de preacuerdo que fue avalado por unanimidad en cada una de las asambleas, tanto el turno mañana, como el turno tarde, donde se va a transitar un periodo de inactividad de acá a fin de año de una totalidad de 36 días”, explicó.

Igualmente sostuvo que “ en el primer caso la suspensión se llevaría a cabo a partir de este jueves, o sea para incluir los días 19, 20, 23, 24, y el restante día del mes de julio sería el día 30 ”.

LG:

El secretario general de la UOM Oscar Martínez se refirió a la situación de la empresa y adelanto que la modalidad de suspensión variará de acuerdo a cada mes, pero que los salarios serán abonados en su totalidad. Además la próxima semana la empresa comenzará a trabajar solamente en el turno mañana.Por tal motivo sostuvo que “los trabajadores en principio no verán afectado su salario, a pesar de que en algún concepto percibirán cifras no remunerativas, lo cual traerá como consecuencia que cobren la integridad de sus salarios, sin tener ningún tipo de perdida”.Con respecto a las suspensiones, dijo que estarán “dadas en varias jornadas, donde en el mes de julio habrá cinco días que no va a haber ningún grado de afectación porque no va a llevar contenidos en este preacuerdo que tendrá que finalmente terminar resolviéndose, si hay una instancia de cinco días en el mes de agosto, cuatro en el mes de septiembre, ocho en los meses de octubre y en noviembre, y seis días en el mes de diciembre”.Con respecto a que sucederá con la planta LG, dijo que en “principio la línea de producción de esta marca tendría una afectación mayor, pero sin una afectación salarial, estamos hablando de que podrían ser licenciados o suspendidas sus actividades por un periodo mayor de tiempo, pero sin afectación de sus salarios, y con el objetivo del mantenimiento de los puestos de trabajo, que tiene como garantía el famoso acuerdo, que muchos cuestionan y que nosotros defendemos solamente la obligación que han contraído los empresarios a partir de su firma del mantenimiento de las dotaciones existentes al 13 de noviembre de 2017”.