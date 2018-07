Un allanamiento fue ordenado desde la Justicia en el marco de la investigación que se lleva adelante tras la denuncia de un nuevo robo en la zona de Chacra II de la ciudad de Rio Grande.

A raíz de una serie de tareas investigativas, el Juzgado en Feria dispuso la realización de un allanamiento sobre una vivienda ubicada sobre calle Milton Roberts al 2900 de Chacra IV.

Asimismo, y por disposición de la justicia, se procedió a la notificación de Derechos y Garantías Procesales a Sara Adela Ceballos y Mauricio Oscar Juárez , quienes residen dentro de la vivienda allanada.

El ilícito se produjo días atrás sobre una vivienda de calle 22 de Mayo, donde una mujer denunció que delincuentes irrumpieron dentro de su morada, sustrayendo diversos elementos, entre los que se destaca una computadora de escritorio.Allí se procedió al secuestro de una computadora de escritorio HP tipo all in one, la cual respondía a las descripciones brindadas por la víctima del robo, como así también se logró incautar diversos elementos de interés para la causa.