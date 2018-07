Varios usuarios denunciaron que la empresa Camuzzi Gas del Sur realiza cortes del servicio de gas sin previo aviso, durante la madrugada en la ciudad de Rio Grande.

Desde Camuzzi aseguran que los cortes se realizan luego de haber notificado al usuario : En dialogo con FM Aire Libre, el responsable de relaciones institucionales de Camuzzi, Rodrigo Espinoza, explicó que, “por cuestiones logísticas y para dar mayor espacio para poder hacer cualquier tipo de maniobra, hemos modificado los horarios” por lo que los cortes, “se están haciendo en las primeras horas de la mañana”.

Este aviso, “requiere firma del usuario” explicó y aclaró que, “sólo en los casos que no pudiéramos encontrar al usuario en el domicilio, se producen distintas visitas para intentar dar con la firma del usuario”.

El delegado local de Enargas en Río Grande, Manuel Gallardo, señaló que cualquier reclamo puede puede ser dirigido a las oficinas de Thorne 721, entre avenida San Martín y Perito Moreno, o cualquier consulta ser dirigida al teléfono (02964) 431680 ó al 0810 333 4444.En primer término debe anoticiar al usuario de la existencia de deuda, y luego si no se subsana esa situación, tiene que avisar con un plazo de antelación de 15 días, de la posibilidad del corte del servicio.En caso de no poder demostrar Camuzzi esos avisos al usuario del servicio, deberá restituir los gastos por intereses y reconexión, e incluso Enargas iniciará un sumario por el cual se dispondrá una multa económica a la empresa.Explicó que esto se realiza así para que, “aquel usuario que se le haya cortado el servicios en el domicilio, tenga tiempo en el transcurso del día para poder ir hasta Camuzzi, cancelar la deuda y nosotros poder rehabilitarle el suministro en el mismo momento”.Espinoza aseguró que, “recién a los 60 días de vencida la factura, comienza la gestión de morosidad que consiste en visitar ese domicilio e informarle al usuario que registra una deuda con la compañía y que debe cancelarla”.“En la tercera visita, si no lográramos dar con el usuario se determina las características de la fachada, para poder dejar de manifiesto que efectivamente lo hemos visitado y a partir de ese momento comienza la segunda instancia que es el corte del suministro”, aseguró.