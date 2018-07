El concejal Silvio Bocchicchio (ECoS) propuso la utilización como estacionamiento vehicular del predio municipal ubicado en la esquina de 12 de Octubre y avenida Intendente Garramuño de la ciudad de Ushuaia, ubicado en el Paseo de las Rosas.

Por este motivo el edil propuso la utilización como estacionamiento vehicular del predio municipal ubicado en la esquina de 12 de Octubre y avenida Intendente Garramuño, a fin de descomprimir la zona circundante a este predio con puntos de concurrencia masiva tal como el Hospital Regional de Ushuaia, la Clínica San Jorge, las instalaciones de Polideportivo, y sus anexos como la pista de Patinaje, el sector de restaurant y el sector de esparcimiento denominado Paseo de las Rosas.

“La preocupación sobre los temas de tránsito vehicular y peatonal es tal, que más allá de la inversión pública que realiza el Municipio en la gestión, el Concejo trata en forma permanente proyectos de Ordenanza y de Resolución relacionados con la problemática, y ha sancionado una serie de normas entre las que se destaca la reciente creación del Consejo Asesor Municipal de Seguridad Vial -Ordenanza N° 5365- que impulsamos desde el bloque ECoS” resaltó.

La propuesta, presentada durante la sexta sesión ordinaria del Concejo Deliberante y girada a comisión para su tratamiento, destaca que “los estacionamientos existentes en la zona se ven superados y por ello en ocasiones pueden encontrarse vehículos mal estacionados, sobre sectores no autorizados para tal fin o bien que por la incomodidad para lograr un estacionamiento -en particular en época invernal- hay vecinos que evitan concurrir a alguno de los puntos mencionados”.Bocchicchio señaló que “la ordenanza que se propone tendrá vigencia hasta que el Municipio realice un proyecto específico, o decida reafectar la zonificación de espacio verde original, al margen de lo cual hoy es un playón sin un uso puntual en una zona de gran actividad para la ciudad. Asimismo contemplamos la prohibición de estacionar vehículos para la venta o con leyendas alusiva a ese fin, porque el objetivo es que sea un lugar de estacionamiento y no una vidriera”.En este sentido, Bocchicchio recordó que “esta preocupación por el déficit de plazas de estacionamientos para vehículos no es nueva y se ha visto reflejada en distintos proyectos que hemos presentado como el Programa de Optimización de Espacios de Estacionamiento en el Casco Céntrico y Puntos Específicos (Asunto 662/13), o el Programa de Conversión Temporal de Terrenos Baldíos en Plazas de Estacionamiento en áreas críticas del ejido urbano (Ordenanza N° 5205) y la ordenanza que dispone la reserva de espacios de estacionamiento exclusivo y gratuito para personas con discapacidad en el casco céntrico de la ciudad y en inmediaciones a instituciones públicas y bancarias (O.M. N° 5311)”.