Iglesias, reclamó acciones concretas para frenar la actividad ilegal, sobre todo la que se da a través de las redes sociales. “Pedimos el apoyo, de todos los estamentos que tiene que ver en cuanto a la registración y el seguimiento de este tipo de actividades. Vamos a pedir un compromiso por parte de las agencias de recaudación, Municipio; Gobierno, AFIP, Aduana, para que nos ayuden a combatir esto que nos está complicando”, admitió el comerciante.“Es una situación completamente injusta para el comercio formalmente declarado”, dijo, y observó que además perjudica el sostenimiento de los puestos de trabajo que dependen de cada comercio. Junto con el municipio se prevé iniciar acciones contra la venta delivery de bebidas alcohólicas, pero la informalidad abarca todos los rubros. Además, admitió que en varios comercios se está optando por pasar del empleo formal al monotributo, y habrá una reunión con el Centro de Empleados de Comercio para pelear en conjunto contra esta modalidad ilegal de contratación. Si bien dijo comprender que para muchos comerciantes es la única alternativa para seguir sosteniéndose, remarcó que “hay cosas que legalmente no corresponden y uno no puede avalar lo que han hecho. Se tendrán que atener a las consecuencias”, sentenció.“Nosotros no solamente tenemos aumento de alquileres, de salarios, con retracción de ventas, sino que la Argentina en general y Río Grande en particular tiene muchos costos muy altos con respecto a otras localidades. Cualquiera que haya pagado un seguro del auto, del negocio, ve que todo este tipo de cosas se dolariza enseguida y por otro lado no hay un correlato en la facturación. La alternativa más fácil es vender ilegalmente en un garaje, o por intermedio de las redes sociales, y perjudica a la persona que tiene su negocio. Esto hace que el comerciante se enoje, se retraiga, y a uno le gustaría que estén mejor sus empleados, pero los empleados mismos se ven la cara unos con otros todos los días y saben que esto nos va a afectar a todos”, subrayó.Otra situación que se está instalando como nueva modalidad ante la crisis es el cambio de la categoría de empleados a monotributistas, y será materia de debate con el Centro de Empleados de Comercio, porque además de perjudicar al empleado afecta al sindicato. “Estamos esperando que vuelva Diego Navarro de Buenos Aires, que está realizando actividades de la CAME, y tenemos una reunión pendiente con el CEC para adecuar la nueva escala salarial. Tenemos un problema con el monotributo, que yo lo llamo un lowcost, porque es la forma de empleo más barata. Hay gente que se está bajando del empleo formal, después tributa por dos pesos como monotributista y el gremio tiene que dar asistencia. Esto le genera un problema al gremio porque le baja la caja. A la misma persona que estaba haciendo el mismo trabajo por 30 mil pesos ahora le pagan 14 mil”, señaló.