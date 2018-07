El intendente de Río Grande Gustavo Melella volvió a reiterar como lo hizo hace un par de meses que el candidato a sucederlo en el municipio de Rio Grande surgirá “de FORJA”, dejando en suspenso la alianza con La Campora que llevo a la reelección al actual diputado Martín Pérez, tentado a incorporarse al proyecto reeleccionista de Bertone y Vuoto del cual el mandatario se alejo definitivamente.

reivindicó su pertenencia “real” al campo popular, y no solo “cuando conviene”, en clara alusión al intendente, la gobernadora y el actual diputado.

“Son momentos de acompañar a los vecinos, de pensar qué podemos hacer para mejorar la situación, pero la realidad es que crece el desempleo y la situación económica desfavorable. No es momento de hablar de candidaturas, aunque algunos lo hacen y están de campaña con grandes anuncios, pero la realidad va por otro lado y nos golpea. Hay muchos vecinos nuestros que la pasan mal y las perspectivas no son las mejores. Nos acusaron de ser pájaros de mal agüero o jinetes del apocalipsis, pero la realidad la ven todos, los referentes gremiales, sociales, los medios de comunicación también y no es tiempo hoy de analizar candidaturas porque la realidad nos puede llevar puestos a todos”, manifestó.

El lugar de Martín Pérez en este armado fue materia de consulta: “ Será cuestión de los candidatos decidir dónde van a estar parados, si van a estar en un espacio del campo popular real y no cuando conviene, o van a estar en otros sectores. Tienen toda la libertad de hacerlo, cada uno decide dónde quiere estar y con quién ”, finalizo el intendente.

Melella sorprendió al expresar que su referente nacional sigue siendo Cristina Fernández de Kirchner y que Pérez pertenece a La Cámpora, pero que tras el acercamiento de Vuoto a Bertone y la intención de estos de incorporar al diputado al proyecto de reelección del gobierno, “no tenemos definido quién va a ser el candidato pero deseamos que el Municipio siga por este mismo camino, que tenga una continuidad, mejorando donde hubo errores y profundizando lo bueno que han hecho nuestros equipos”. Melella“La gente va eligiendo y esto se va dando naturalmente, pero falta bastante y vivimos momentos complicados. El mundial fue el entusiasmo de muchos, el aprovechamiento de algunos para tomar algunas medidas, y hoy queda al descubierto la realidad económica tan complicada que atraviesa el país y nos golpea tanto en la provincia y en particular en nuestra ciudad”, sostuvo.Respecto de su acercamiento al Instituto Patria, ratificó que la ex presidente. “Nosotros nos sentimos parte de ese espacio y FORJA es parte a nivel nacional del Instituto Patria, de Unidad Ciudadana. No renegamos ni desconocemos que somos parte y que ese es nuestro lugar. Vamos a seguir creciendo desde ese lugar, mejorando y corrigiendo todo lo malo que sucedió.”, remarcó.Si bien Unidad Ciudadana fue inscripta como partido hace pocos días en el Juzgado Electoral, Melella aclaró que “no es un partido y no sé realmente cómo surge esto, porque es una expresión, una idea, un movimiento que puso en marcha la presidenta en su momento, con la amplitud de un frente ciudadano. No es FORJA, La Cámpora, Nuevo Encuentro, sino un frente ciudadano, y son los vecinos que se ponen al frente de una construcción política y social. Es lo que está pidiendo hoy la gente. Esto no es un partido, aunque después se puedan cristalizar acuerdos y otras cuestiones electorales, como ha sucedido en otras elecciones como en 2017 cuando formamos en Río Grande el Frente Ciudadano y Social. No es el sello de un partido sino todo un movimiento, porque Unidad Ciudadana supera a un partido”, subrayó.Por FM Del Sur, confirmó que “en un par de meses, junto con una actividad partidaria”, prevé concretar la afiliación a FORJA. “”, sin descartar un nuevo frente.