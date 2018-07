El meteorólogo de TN, José Bianco, estuvo en la ciudad de Ushuaia para hacer un informe en directo de las condiciones climáticas en este punto del país y junto al periodista que conduce el programa el fin de semana, Norberto Dupesso se burlaron en la cara de los fueguinos al hablar nuevamente que en Tierra del Fuego los productos electrónicos no se fabrican sino que se “ensamblan”. El hecho fue tomado por la gobernadora Rosana Bertone como un acto de “provocación”.

“Ya parece una marca de electrodomésticos, no?, la bandera de Ushuaia” (sic)

“Basta de mentiras” : En las redes sociales, la gobernadora Rosana Bertone expresó su indignación por la nueva difamación de TN a la industria radicada en Tierra del Fuego, que genera empleo y soberanía en este punto del país. Lo hizo en un extenso texto que tituló: “Basta de mentiras, defendamos juntos nuestra industria”.

El texto señala:

“Como Gobernadora voy a defender a todos los fueguinos contra éstas provocaciones mediáticas. No las aceptaremos mansamente como se espera. Nuestra industria no es sólo trabajo y producción, es patria, es identidad y es soberanía”.

Destacando que de ésta forma mantienen la posición de ataque constante a las fábricas radicadas en Tierra del Fuego, que tiene segun la mandataria a Jorge Lanata como abanderado, quien también estuvo en la provincia para enviar un mensaje a los argentinos denostando las inversiones y estableciendo el término de “ensamble”.Mientras el movilero de TN José Bianco, dialogaba con los dos conductores apostados en los estudios en Buenos Aires, y la cámara apuntaba a la bandera de la Provincia, el notero se permitió bromear groseramente acerca del pabellón, confundiendo incluso Tierra del Fuego con Ushuaia, preguntó, en referencia a los colores de la bandera, similares a los de la clásica etiqueta que llevan los productos fabricados Tierra del Fuego.Este dialogo realizado en TN no fue pasado por alto por la gobernadora Rosana Bertone, quien en las redes sociales sostuvo: “Como Gobernadora voy a defender a todos los fueguinos contra éstas provocaciones mediáticas”.“La industria fueguina está siendo atacada desde hace un buen tiempo de forma sistemática por parte de importantes periodistas y referentes políticos de gran injerencia en la opinión pública”.“Creo que los ataques se deben, en su enorme mayoría, al desconocimiento. Habrá otros que tengan intereses políticos o económicos en desmedro de los intereses de los argentinos. Atacar a la industria de Tierra del Fuego es atacar el sacrificio de los trabajadores y sus familias, su historia y su identidad”.“Todos los meses llegan cerca de 600 argentinos a buscar un mejor futuro en estas tierras, a buscar trabajo. Les pido a todos los que opinan que lo hagan con objetividad, sin odio y con sinceridad”.“En Tierra del Fuego se fabrican televisores, aires acondicionados, microondas, lavarropas, equipos de audio, autopartes y celulares casi al mismo tiempo que en países a la vanguardia tecnológica, como Corea del Sur y Japón”.“Somos los que hacemos la Nación, los que luchamos por la soberanía todos los días. Somos las Malvinas y la Antártida Argentina. Sepan todos que la Ley 19640 no es una dádiva que se nos dio, es justicia y es derecho”.“Como todo fueguino, no nos dará la vida para defenderlas trabajando más que nunca: hemos escuchado sus palabras, vuelvo a invitarlos a conocer lo hecho por gente que no baja los brazos nunca ni baja la mirada ante nadie”.