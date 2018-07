Hasta hace un mes atras cada funcionario nacional que venia visitaba las obras junto con la gobernadora Bertone y esta destacaba el avance en las obras, pero llamativamente el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Néstor Lagraña, ahora advirtió sobre la paralización de la ampliacion del Puerto de Ushuaia y que como para el 10 de diciembre deberá estar resuelto el inconveniente que impide el atraque de dos grandes cruceros, de modo urgente, la provincia prevé recurrir a un “plan B”, con la contratación directa de una empresa para que realice el dragado de un sector del muelle con un costo superior al millón y medio de dolares que deberá costear la provincia.

La falta de avances no es de ahora, sino que ya se vislumbró desde el último estudio de suelo

Sin tiempo : Lagraña aclaró que, con la obra de ampliación del puerto, ya no se llega a tiempo “por más que vengan diez empresas”, pero no considera perdida la temporada o el arribo de estos miles de turistas transportados en los cruceros. Para resolver la situación, la provincia deberá desembolsar más de un millón de dólares para realizar un dragado contrarreloj.

La única solución que tenemos es contratar una draga y hacer un dragado del lado sur. No es mucho lo que hay que dragar pero, al no contar con experiencia en este sentido, porque nunca hicimos un dragado, estamos firmando un convenio con la Administración General de Puertos

Dragado urgente:

El dragado tiene que estar terminado a más tardar el 10 de diciembre”, puntualizó y, consultado sobre el costo, lo estimó en el millón de dólares y aclaró que “el 85% del costo de la draga es el traslado

Hasta ahora hay “ dos presupuestos, uno por un millón doscientos mil dólares, y otro por novecientos mil dólares . Hay que definir, de acuerdo al tipo de suelo, qué tipo de draga se necesita. Si es de succión únicamente por ahí es otro costo, y si es de succión y corte, tiene otro”, planteó.

La rescisión del contrato es resorte de nación y, aun con una nueva licitación, no dan los tiempos para cumplir con los compromisos asumidos con Royal Caribbean para la próxima temporada. Apuntan a una contratación directa para estas obras paliativas, que insumirán más de un millón de dólares, pero permitirán el atraque, expresó el funcionario.Aunque Lagraña informó que “el contrato todavía está vigente”, con la aclaración de que no depende de la provincia resolverlo. “Desde principios de año estamos siguiendo la evolución de la situación por la problemática para esta próxima temporada con relación a la actividad de los grandes cruceros principalmente. Se hicieron algunos trabajos pero la actividad está paralizada. En el último informe de este mes, es cero el avance según el informe técnico”, aseguró.Se le consultó sobre las denuncias que habla de un cobro de 43 millones de anticipo financiero y una inversión solamente de 5 millones, luego de lo cual la empresa levantó las oficinas y se fue de la isla.“Esta es una obra que lleva adelante en forma directa la nación con la empresa, por parte del Ministerio de Transporte y la Subsecretaría de Vías Navegables. Nuestro compromiso es brindar el equipo técnico, que responde a las autoridades nacionales. Lógicamente los informes de este equipo nosotros los tenemos porque, para poder efectuar el pago correspondiente al equipo, sacamos del informe el trabajo que realizaron”, explicó.“Del punto de vista náutico, el relevamiento batimétrico que sirve es el del Servicio de Hidrografía Naval, por lo cual trabajamos en forma conjunta la primera semana de junio, hicimos un relevamiento punto a punto, como nos pidió la empresa, y el resultado no es alentador, porque el barco tiene 317 metros de eslora y nosotros tenemos problemas principalmente donde iría la proa, que prácticamente ocupa todo un frente de atraque”, detalló Lagraña.“Cuando asignamos sitio a un crucero, estamos asumiendo la responsabilidad como puerto de que es seguro que amarre ahí, y tengo dos puntos que me preocupan para garantizar ese tipo de situación. Habría dos barcos complicados y es un número importante, porque el más grande trae 20 mil cruceristas para la temporada, y entre los dos estamos arriba de 32 ó 33 mil cruceristas”, manifestó.“Tenemos un plan B, porque empezamos a trabajar a principios de año viendo esta situación. Ahora estamos trabajando fuertemente y por eso hicimos el estudio batimétrico, para saber claramente cuáles son los puntos de conflicto. Nosotros le tenemos que acercar en septiembre una alternativa concreta a la empresa.. Ellos tienen un equipo técnico con experiencia en dragado, ya tenemos todos los presupuestos y estamos evaluando qué tipo de draga se necesita, si es de succión o de corte. Se revisó el estudio de suelo que tenemos, mandamos toda la memoria de cálculo de la estructura actual, para que lo revisen los técnicos y vean si el dragado afecta o debilita la estructura actual, y necesitamos un informe técnico en este sentido”, indicó.Lagraña admitió que el dragado no puede esperar y el lunes prevé firmar el convenio con la AGP para formalizar esta contratación: “Hay que abrir un expediente y hacer todo el trámite como corresponde. Los análisis están avanzados para oficializar esta situación. Tenemos todos los antecedentes para dirigir el expediente del punto de vista administrativo y llevarlo a una contratación directa, por la urgencia”, dijo.Más allá de que puedan estar los fondos, “otro tema conseguir dragas, por eso estamos pidiendo el acompañamiento a las autoridades nacionales para que nos ayuden, porque la mayoría de las dragas que hay en el país están trabajando y con contratos”, señaló.Se trata de un paliativo temporal, dado que el suelo tiende a reacomodarse, pero les permitiría operar por bastante tiempo en función de los estudios realizados: “Si tomamos la batimetría del 2000 y la comparamos con la que hicimos ahora, no hay mucha variación, y en ese sentido estamos un poco más tranquilos de que nos va a servir un tiempo”, confió.