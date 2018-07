Efectivos de la División Delitos Complejo de la Policía allanaron una vivienda ubicada en la calle Puerto Español al 800 en la ciudad de Ushuaia por orden de la justicia, en relación a la causa de Defraudación conocida como las Viviendas de ATE.

Días pasados el abogado de ATE, Jorge Pintos, contó que “se había seguido la ruta del dinero para saber adónde fue, a fin de que se pueda recuperar para las personas afectadas. La justicia tomó nota de esto y se han secuestrado estas maquinarias. Sé que la pareja de Arana se había presentado a la licitación del municipio de Ushuaia ofreciendo las maquinarias”, señaló.

El monto de la estafa no se conoce y es posible que no llegue a saberse en su totalidad, por la presunta complicidad de algunos que pagaron sabiendo que no le correspondían las viviendas

“No hay ninguna duda de que hay varios que no se van a presentar, porque si sabían que estaban haciendo algo mal, es delito y han tenido algún grado de participación. Nadie va a salir a presentar una prueba que los puede perjudicar y por eso fue tan difícil llegar a la denuncia. Todos los afectados son personas que no estaban en el estado y era imposible que pudieran acceder a esta operatoria, pero hay gente que no lo sabía y no tenía idea”, dijo, planteando que hay por un lado víctimas de un engaño y también por otro, posibles cómplices de cohecho. “Esto lo deberá determinar el juzgado interviniente”, manifestó.

Después se conoció que había una licitación, que la pareja de Arana estuvo comprando maquinarias y vehículos, y ahí hay una maniobra de lavado de activos proveniente de un ilícito, y una persona que se dedicaba a encubrir y asegurar los bienes productos del ilícito, por eso está imputada ahora la pareja de Arana

El procedimiento ordenado por el juez que entiende en la causa intenta dilucidar si un particular habría pagado por una vivienda y luego se arrepintió de la operación. Por este motivo la justicia ordenó obtener todo tipo de comprobante o elemento de la supuesta maniobra.“El monto queda establecido en base a la cantidad de gente que se presente y que demuestre haber sido estafada. Hasta ahora tengo conocimiento de nueve personas que se presentaron, pero es posible que haya más. Quienes pudieras haber sabido que estas viviendas eran para empleados del estado, y ellos no lo eran, y le pagaron a Arana, a Belbey o a quien fuera para saltar los controles y meterse bajo cuerda en la lista para ser adjudicatario, saben que cometieron un acto que no corresponde. Hay personas que seguramente no se presentarán porque no han sido sujetos de ‘ardid o engaño’, que es la figura penal para este caso, y ahí no hay engaño si lo sabían, y seguramente no se presentarán”, barajó.Advirtió que “se pueden ir desprendiendo otras maniobras delictivas con otros afectados y otro tipo de participación. Ahora se abre todo un campo de investigación en la justicia. En su momento yo mencioné el tema de lavado y es claro que, si había mucha cantidad de dinero, porque estamos hablando de millones, y no se los encontraron a los dos imputados primarios, en algún lado están.”, concluyó.