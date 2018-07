La Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo en Aeroparque a un sujeto próximo a abordar el vuelo a Ushuaia, con 500 gramos de cocaína en su poder.

Ahora, para venir a Ushuaia, en el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires se aborda por un corredor diferente al resto, exclusivo para Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. Al ingresar hay un sistema de control con perros, body scanners y personal capacitado en detección

Segun manifesto el secretario de Seguridad Javier Eposto quien en dialogo con Radio Nacioanl prefirió no dar más detalles de la causa debido a que rige el secreto de sumario. No obstante, explicó que la nueva modalidad delictiva es ingresar droga a la Isla en pequeñas cantidades (no más de 1 kg) “ya que al tener (la dosis de) cocaína un alto valor económico, traen cargas mucho más pequeñas”.El Secretario remarcó en que “se está trabajando mucho para detectar a las ‘mulas’, lo que antes no se hacía o se hacía mal. En un 80 por ciento, las ‘mulas’ que hemos detenido son mujeres que intentan ingresar la droga en sus partes íntimas”, indico el funcionario.