El intendente de Rio Grande, Gustavo Melella confirmó que deja la UCR y se afiliará a FORJA, la consulta partió luego de las declaraciones del concejal de Ushuaia, Juan Manuel Romano, que adelantó el respaldo a Melella en caso de ser candidato a la gobernación en 2019.

Ojalá podamos compartirla con muchos vecinos más de nuestra provincia

Ante la decisión de las autoridades de la UCR de suspenderlo por un año, decidió ponerle punto final a su paso por el radicalismo:

Criticas al Gobierno Provincial: Melella dijo que espera de la gestión provincial “mucho compromiso y no entregar nada. Uno ve que durante estos años se fue cediendo ante el gobierno nacional, y el gobierno nacional avanzó. Hoy es difícil volver atrás, pero para defender la industria y la soberanía van a contar con nosotros, y eso se hace desde el primer día de gobierno hasta el último”, subrayó.

nosotros fuimos la única institución política en la provincia, cuando vino el tarifazo del gas, en reclama y presentar una demanda. Se enojó el Gobierno provincial, después declararon ciudadano ilustre a Aranguren, otros ni siquiera participaron, se hicieron los distraídos. Espero que esta vez tengan una posición del lado la gente

debe existe “mucho compromiso” de la clase política en Tierra del Fuego

“Creo que un funcionario de ellos ya ha dicho que están en campaña y me parece que no es el momento. Nosotros seguimos con nuestro plan de gobierno, porque lo tenemos y tenemos un equipo de trabajo. Todos los días hacemos lo que tenemos que hacer. La gente no se confundió en la última elección y no se va a confundir más. No hay que subestimar al vecino, que es muy inteligente”, resaltó.

“Tengo un gran cariño por Juan Manuel porque es una gran persona y es un gran servidor público. Valoro sus expresiones, pero realmente hoy nosotros estamos preocupados por la gestión. Tenemos una gestión ordenada, desde lo financiero y desde el trabajo de todos los días. Es una gestión sólida desde lo económico y podemos llevar adelante mucha obra pública con fondos propios y distintos programas para acompañar a las familias que más lo necesitan. Hace unos meses inauguramos este gimnasio hermoso y en pocos días vamos a inaugurar nuevos espacios de salud, todo se hace con fondos propios y realmente tenemos una gestión sólida.”, dijo.“Yo me voy a afiliar a FORJA, ya estoy trabajando en FORJA y es el espacio donde me siento muy contenido y muy pleno, siendo afiliado radical”, concluyó.Melella y recordó que “”.“Es una lástima que volvamos a la receta de recortar a través de los trabajadores, de la salud pública, de la educación pública, esta es una vieja receta que no ha dado resultado”.También fue crítico de la campaña lanzada en Río Grande por el gobierno provincial, y en ese contexto enmarcó la suerte de desembarco de la gobernadora en el acto junto a los funcionarios provinciales.