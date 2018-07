El Consejo de la Magistratura de la provincia decidió por mayoría correr traslado al fiscal acusador para que comience el jury de enjuiciamiento contra el fiscal de Ushuaia Nicolás Arias, investigado por su polémico dictamen en una causa por abuso de menores donde fue condenado el empresario Dario Weiss.

La medida de continuar con el proceso previo al jury fue adoptada por los consejeros que ya habían evaluado el informe previo elaborado por la titular del cuerpo (y jueza del Superior Tribunal de Justicia) María del Carmen Battaini, y se abocaron de inmediato a la votación, precedida de una breve fundamentación oral.

De esta forma, el organismo encargado de seleccionar y de remover a los jueces tomó la decisión más grave de las tres que tenía a disposición, ya que también podría haber rechazado la denuncia por falta de fundamentos, o podría haber remitido las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia para la aplicación de una sanción administrativa.De todas maneras, para ello todavía restan una serie de pasos legales que se dispararon ayer, al resolverse la remisión al fiscal acusador.Arias continuará ejerciendo sus funciones al menos hasta ser notificado de la acusación, y recién entonces el Consejo tendrá la facultad (no está obligado a hacerlo) de suspenderlo del cargo de manera preventiva, explicaron ayer fuentes del organismo.A favor de remitirle las actuaciones al fiscal acusador (que es el representante de los abogados de Río Grande, Miguel Castro) votaron el ministro coordinador de Gabinete, Leonardo Gorbacz, el legislador del Frente para la Victoria Federico Bilota, el legislador de la UCR-Cambiemos Pablo Blanco y el representante de los abogados de Ushuaia Oscar Suárez.Del lado de la mayoría, tanto Bilota, como Blanco, Gorbacz y Suárez, señalaron que en la etapa actual solo debe analizarse si la denuncia resulta “infundada” o “irrazonable” y que ello no había sido verificado.Gorbacz, incluso, mencionó que existen “elementos concretos” como para habilitar la etapa de enjuiciamiento y argumentó que no se podía dejar pendiente “un manto de duda” sobre el desenvolvimiento del fiscal.Es que según el Fiscal de Estado, el caso de Arias reveló “cierta anarquía” en el modo de actuar de la Fiscalía judicial, ya que para las solicitudes de omisión de debate en casos de abusos sexuales “no se siguen lineamientos generales” ni “se actúa en forma orgánica”, opinó Martínez de Sucre.Incluso el legislador Blanco introdujo como uno de los puntos a dilucidar bajo esa órbita, la cantidad total de casos de abuso sexual cometidos en los últimos 10 años, ya que el informe de Battaini reveló que en ese período de tiempo se solicitaron 41 omisiones de debate en Ushuaia y 25 en Río Grande, pero no se detalló sobre qué total de causas del mismo tipo registradas.Ese dictamen generó una polémica con alcance nacional (varios medios de prensa de Buenos Aires se hicieron eco de la noticia) porque, entre los fundamentos de la medida, Arias mencionó como atenuantes de la condena el hecho de que Weissy que eraSegún la ley 525 de jury de enjuiciamiento, “el fiscal acusador deberá formular la acusación por escrito, acompañar la prueba documental, y ofrecer los demás medios de prueba en el plazo de veinte días, contados a partir de la notificación formal de la decisión del Consejo”.Superadas las instancias de recusación de alguno de los consejeros, se establecerá la fecha de inicio del jury que tendrá carácter oral y público.Finalmente el Consejo “resolverá absolver al funcionario o magistrado, destituirlo o remitir las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia en caso de entender que el magistrado o funcionario hubiere incurrido en una falta administrativa”.En caso de que el fiscal acusador abra el jury de enjuiciamiento contra el fiscal de Ushuaia Nicolás Arias, será el tercer proceso de estas características que se lleve a cabo desde la provincialización de Tierra del Fuego.Maffei fue hallado culpable de “inhabilidad moral sobreviniente” y “mala conducta”, a raíz de la investigación que lo vinculó con la ocupación irregular de un predio fiscal en la zona de Almanza.Además de estos jury concretados, hubo otras investigaciones que terminaron con la renuncia anticipada de los involucrados, como es el caso del ex presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Klass.