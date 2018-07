Un hombre identificado como Gabriel Pura (50), empleado del hospital fue hallado sin vida en su vivienda del barrio Perón.

El hombre fue hallado en el departamento que ocupaba en calle Perón 23 de la ciudad de Rio Grande, dado que allegados se habían acercado al lugar preocupados por que no sabían nada de él en los últimos días. Incluso sus vecinos indicaron que no había sido visto salir de la vivienda en los últimos dos o tres días.

El hombre no habría dejado mensaje alguno y en la vivienda se incautaron como elementos de prueba cajas y blíster de psicofármacos que se estima habrían sido ingeridos por la víctima, quien además tenía antecedentes de este tipo en su historial clínico.

El hallazgo se produjo luego que el hombre de 50 años no fuera observado a lo largo de dos o tres días. Al ingreso de la Policía se lo encontró tirado en el suelo y restos de envoltorios de medicamentos. El hombre había tenido ya varios intentos de atentar contra su vida, e incluso en uno de esos episodios llegó a ingerir líquido para frenos.En el lugar los peritos determinaron que la data de muerte puede ser de ese tiempo sin ser observado, y que incluso no se observaron indicios de violencia en el interior de la vivienda por lo que la hipótesis más firme es la de un atentado contra su propia vida, aunque esto no fue confirmado oficialmente.