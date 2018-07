El Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Norte de la ciudad de Rio Grande, condenó este viernes a Yonatan Jose Parra, a cumplir en prisión una pena de 2 años y 6 meses por hallarlo responsable penal del delito de amenazas agravadas en concurso real con lesiones leves.

Oferta por un testimonio : Recordemos que declaró como testigo la mujer de la víctima, una joven llamada Elizabeth, por quien la fiscal del caso, Laura Urquiza, solicitó que su ponencia no fuera pública en razón de intimidaciones sufridas.

Se trata del ciudadano dominicano que el 25 de agosto del año pasado atacó a su vecino, Walter Marcelo Liendro.Parra no fue condenado por tentativa de homicidio, como llegó la causa a juicio, sino por amenazas agravadas por el uso de arma y lesiones leves.La testigo precisó que se le habían acercado familiares de Parra para ofrecerle una ayuda económica de 15 mil pesos y pasajes para Salta, aunque sin mencionarle un fin específico de ese dinero, por lo que, a entender del Tribunal, no existía coacción alguna y se continuó con la audiencia pública, para preservar el espíritu de transparencia y publicidad del proceso.Aseguró que ella y una vecina llamaron a la Policía y asistieron a Liendro de las heridas en la cabeza sufridas a partir del ataque a culatazos, cuando el arma no se detonó. A pesar de todo eso Parra seguirá en libertad.