Un vehículo marca Citröen modelo C3, conducido por Ramon Castro de 35 años, perdió el control del rodado mientras circulaba por el kilómetro 3014 de la Ruta Nacional Nº 3 en inmediaciones de la zona de lago Escondido y termino volcando.

El conductor manifestó que viajaba desde Rio Grande a la ciudad de Ushuaia cuando perdió el control del rodado y dar varios tumbos antes de quedar apoyado el automóvil sobre el techo del mismo.

Se dio aviso a los servicios de emergencia y personal de Defensa Civil Provincial tomo intervención en el hecho, constatando que los dos ocupantes del rodado no presentaban lesiones.Las autoridades indicaron que el vehículo no contaba con las cubiertas reglamentarias para circular ya que no poseía, ni cubiertas con clavos, ni de sílice.