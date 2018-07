t

odo bien el muchacho se hacía una paja literal en mi cara mientras nos miraba y los milicos del orto se nos cagan de risa en la cara. Así empiezan fue lo único que dije, y se me seguían riendo, así que conteste se ríen porque son hombres a ver qué pasa si me empiezo a pajear yo. Que bronca me dan estas situaciones porque los hijos de puta, así empiezan, y si no era yo y era una nena de 16 o 17 años, ¿Qué pasa? Al pedo tanta policía en la ciudad