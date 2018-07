Una denuncia por maltrato se realizo ante la Comisaría Tercera de la ciudad de Ushuaia por la vendedora del local comercial de Kevingston ubicado en el Shopping Paseo del Fuego, luego de que el delegado del ENACOM en la ciudad y Secretario General del PRO en Tierra del Fuego, Agustín Coto , fue a realizar un cambio de prenda. “Voy a hacer que te clausuren el local”, fueron algunos de los terminos que uso el funcionario nacional, según consta en la presentación de la mujer.

La mujer de 35 años expuso ante la Policía que percibió en la prenda olor a tabaco y que por ello se comunicó por teléfono con la propietaria del local, para determinar si se cambiaba o no la campera, quien le indicó que si era posible cambiar la prenda pero que no podría ser puesta a la venta al público nuevamente, algo que en todo caso no perjudicada al cliente que realizaba el cambio.

La joven agregó que trató de tranquilizar al cliente señalándole que podría realizar una nota de crédito a su favor, ante lo cual este le pidió un cambio por medias. “No me gusta ninguna” habría dicho el funcionario para terminar exigiéndole la nota de crédito. “Apurate, apurate”, la destrató según la exposición de la mujer.

El hecho se produjo cuando, según la vendedora del local Kevingston del Shopping Paseo del Fuego, el dirigente del PRO y delegado del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Agustín Coto, se acercó al comercio a realizar el cambio de una campera de algodón por un valor de $ 1300.Según expresó la denunciante, luego de eso le comentó a Coto lo que charló con la encargada, y detalló que el hombre “tras tomar conocimiento de ello se ofuscó y comenzó a proferir en voz alta ´Ah, ¿Me lo estás haciendo de onda?, voy a hacer que te clausuren el local, voy a ir a Defensa del Consumidor, haceme un escrito que me estás rechazando el cambio, a mí no me interesa que hace Kevingston con la prenda´”, según consta en la presentación policial.La situación finalizó cuando intervino una segunda mujer que también fue identificada, increpó al hombre y le preguntó “por qué la tratás así” luego de lo cual el hombre se retiró del local rápidamente. El hecho fue denunciado y quedo registrado como Expediente 87/18 en la Comisaria Tercera.