Un grupo de padres autoconvocados denunciaron la llegada de ideología de género en hechos concretos a través de “Drag Queen” o “drag-queen”, que es un término que describe a “un hombre que se viste y actúa con estereotipo de una mujer con rasgos exagerados”, con una intención primordialmente de burla a las nociones tradicionales de la identidad de género y los roles de género, por el cual los vecinos de Rio Grande, hicieron un llamado de alerta a la provincia de Tierra del Fuego.

“¿Sabés lo que es un Drag Queen?

Por último pidieron; “atención padres, compartan para que todos sepan”, pidieron en su cuenta de red, acompañados por los hashtags #NoADragQueenEnRíoGrande #NoAdoctrinenANuestrosHijos #NoALaIdeologíaDeGénero.

La presencia de estos jóvenes disfrazados de mujeres “drag queen” por las calles de Río Grande, despertó polémica en las redes sociales tras darse a conocer un video el Noticiero estatal de la Television Publica Fueguina que se emite por Canal 13 de esa ciudad a toda la provincia, donde se observa a un grupo de jóvenes bailando y desfilando frente a los vehículos que transitaban por la zona céntrica, acusando a los medios estatales a fomentar y publicitar esta clase de eventos.Desde la red social contaron que “éste espectáculo NO apto para todo público, fue impuesto a los que transitaban por el centro de la ciudad. Varias familias tuvieron que ver algo que no eligieron y que no es recomendable para niños”, repudiaron. “Denunciamos que además se está promocionando ésto como un evento para niños y no es para niños”, enfatizaron de manera rotunda y preocupación por la modalidad que tienen con el objetivo de la instalación de ideología de género en Tierra del Fuego.