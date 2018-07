Buscan a una mujer de Ushuaia identificada como Maria Jose Molina que viajó a Mendoza y hace 5 días no tuvo más contacto con la familia.

Daniel Veizaga

Además, dijo que el día de ayer realizó la denuncia en la Policía para dar con el paradero. “El lunes tendría que estar volviendo pero hasta el día de hoy son 5 días que no tengo contacto, llamo al teléfono y da apagado”.

Consultado sobre la demora en realizar el pedido de paradero dijo que “con mi señora a veces cuando viajo o pasamos un momento distante, pasamos 2/3 días sin comunicarnos y después hablamos lo más normal. Pero ayer hicieron 5 días y ya venía pensando qué hago y lo primero que hice fue hablar con mi cuñada que es con la que tengo más contacto, y ella me dijo que llamaría a los tíos, primos y a su mama, pero nadie sabe nada”.

Belén Molina

La mujer viajó hacia Buenos Aires “donde la recogía su prima y de allí se iban en colectivo hacia Mendoza” relató, el marido de la mujer que desde el jueves de la semana pasada no se sabe nada de ella.“Ayer me puse en contacto con mi cuñada para ver si los parientes de Buenos Aires se pueden mover para dar con ella, por lo menos dar con la prima con la que viajó” indicó.“Desde el 16 al 19 nos estuvimos comunicando y el 20 tenía que volver a Buenos Aires con una prima y el día jueves es el últimos día que tengo una comunicación”.El hombre manifestó que hace 10 años estamos juntos, “tenemos 3 hijos que se quedaron conmigo de 13, 8 y 6 años”.Por su parte, la hermana de la mujer desaparecida,informó que, “me enteré por mi cuñado, no estaba enterada que iba a viajar a Mendoza”.Aseguró que, “mis primos no tienen relación con esta chica (la que acompañaba a Majo), intentó comunicarme a través del Facebook, pero no contestaron”.