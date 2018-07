La gobernadora Rosana Bertone expresó su rechazo a las propuestas de ajuste que el gobierno nacional pretende lograr con las provincias para cumplir con al acuerdo firmado ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), especialmente ante una posible quita de subsidios al gas y el combustible.

Crisis industrial : Bertone se reunió con el Ministro de la Producción para solicitar la urgente convocatoria a los firmantes del acuerdo “por la producción y el empleo” suscripto a fines de 2017. Es para analizar la complicada situación que atraviesa la Industria fueguina y el efectivo cumplimiento de parte del sector empresario de los compromisos asumidos oportunamente.

Los acuerdos están para cumplirse

“Pedí personalmente al Ministro de Producción de la Nación y al Ministro de Trabajo que nos convoquen de manera urgente a una reunión junto a todas las partes firmantes del acuerdo, para evaluar la situación en la que estamos y exigir el compromiso asumido y firmado hace poco con el objetivo claro de mantener los puestos de trabajo y el futuro de nuestra industria”, a lo que agregó que “los acuerdos y pactos de buena fe están para cumplirse. Yo siempre he cumplido a lo que me comprometo, y exijo lo mismo de todos”, indico la mandataria.

“Todos los gobernadores estamos dispuestos a sentarnos en una mesa, porque acá nadie está para romper ninguna institucionalidad y estamos dispuestos a charlar, pero no puede ser que todo el costo lo tenga que pagar la patagonia”, afirmó.“Vemos día a día lo que nos significa cubrir todos los desfasajes, y yo soy responsable y no hago politiquería barata, estoy dispuesta a seguir charlando”, afirmó.“Que nos respeten, y en un marco de respeto, que nos pidan las cosas”, sostuvo Bertone, aunque recordó que el país se encuentra inmerso en una crisis que “no generamos”.“Marcos Peña dijo que hay una tormenta, así que acá vamos a saber quién es piloto de tormenta en esta crisis y quien está improvisando todos los días, nosotros no somos improvisados en esta provincia”.” dijo la mandataria, luego de conocerse que a pesar del acuerdo siguen los despidos y los recortes de personal en las industrias de Tierra del Fuego.