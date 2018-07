La Camara de Diputados sancionó el proyecto para urbanizar más de 4.228 asentamientos en todo el país en ciudades con mas de 10 mil habitantes, el mismo fue aprobado por unanimidad en la madrugada del jueves. En Ushuaia, hay registrados 22 barrios informales, en tanto en Río Grande, se registraron 14 asentamientos, según el relevamiento que se tomo en cuenta para aprobar el proyecto en diputados .

Registro Nacional de Barrios Populares

Entre otros puntos, el texto estipula que se declare "la utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles" los terrenos que componen el Registro Nacional de Barrios Populares. Además, faculta a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para realizar convenios con provincias y municipios para la transferencia de estos inmuebles y para establecer mecanismos de compensación impositiva .

Como parte del proceso de urbanización, el proyecto dispone la creación de un fideicomiso y se suspenden los desalojos por cuatro años y permite la regularización dominial de esas viviendas en favor de las familias que las habitan .

El proyecto de regularización dominial de villas y asentamientos precarios, fue aprobado por unanimidad, con 194 votos a favor, pasadas las dos de la madrugada.En base a esta información, y como parte de un plan integral, el Ejecutivo elevó al Congreso un proyecto para urbanizar estos asentamientos y avanzar con acuerdos para que sus habitantes se transformen en propietarios.En tanto, Desarrollo Social tendrá a su cargo la coordinación, con los organismos competentes, del acceso a los servicios públicos básicos por parte de los habitantes de los barrios populares. En este punto, y de acuerdo con el relevamiento, el 93,81% no cuenta con acceso de agua corriente; el 98,81% no cuenta con acceso a cloacas; el 70,69% no cuenta con acceso a energía eléctrica; el 98,49% no cuenta con acceso a la red de Gas Natural.