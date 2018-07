Una mujer identificada con el nombre de Blanca, denunció ante la Comisaría Tercera de la ciudad de Río Grande, que fue víctima de una estafa telefónica que le ocasionó un perjuicio de 9 mil pesos, dinero que transfirió a una cuenta bancaria, tras la promesa de recibir un importante premio monetario.

En el caso de Blanca, de 56 años de edad, dijo que un hombre se comunicó para anunciarle que había ganado un premio de 100 mil pesos y que para recibirlos debía hacer frente a costos administrativos, que ascendían a los 9 mil pesos, los que debía transferir a una cuenta bancaria, cosa que hizo.

Este no es el primer caso denunciado en Río Grande

En la denuncia, Valdez dijo que recibió un llamado a su celular en donde le indicaron que había ganado 150 mil pesos por ser cliente del comercio “La Anónima”, teniendo como premisa que para retirar el dinero debía hacerlo por medio de un cajero automático del banco más cercano.

Conocido este nuevo caso, desde la Unidad Regional Norte de la Policía de la Provincia, no sólo difundieron cómo fue la estafa, sino que además brindaron una serie de recomendaciones a los vecinos a tener en cuenta, para no caer en esta modalidad delictiva, que no es la primera vez que sucede en ésta ciudad.En comunicación con la emisora Aire Libre FM, la víctima de este hecho, contó que el número del cual la llamaron fue el 1534212197, con característica de Buenos Aires (011) y que “era la voz de un hombre joven. Yo recién venía del médico y me agarró de sorpresa”., este año, ya que el pasado 20 de febrero, Rolando Manuel Valdez, de 33 años, dijo haber sido estafado en la suma de 5 mil pesos, al haber seguido indicaciones telefónicos para hacerse acreedor de un premio de 150 mil pesos, por ser cliente de un importante supermercado de Río Grande.