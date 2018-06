El legislador del MPF Pablo Villegas lanzó una seria acusación contra el Tribunal de Cuentas de la Provincia, al deslizar sospechas de adulteración de documento público, en los expedientes de compras secretas de la Secretaría de Seguridad, mientras estuvo a cargo Ezequiel Murray.

El parlamentario aseguró que, por trascendidos de personas allegadas al organismo de control, podrían haberse sustituido fojas de los expedientes de las compras secretas de la Secretaría de Seguridad, mientras estuvieron en el Tribunal de Cuentas. Explicó que sus sospechas parten de la contradicción con el informe de los auditores, al que lograron acceder, donde se exponen “serias irregularidades”.Por Radio Provincia, se lo consultó sobre la resolución de la jueza Cristina Barrionuevo, que decidió desestimar la denuncia penal del ex legislador Horacio Miranda, basándose precisamente en el informe final del Tribunal.“Soy una especie de testigo de oídas, estoy medio ciego y no es porque quiera, sino porque no me dejan ver las actuaciones para tener una opinión formada y cumplir con mi rol constitucional de legislador de control de gestión. Se obstaculiza una función básica del Poder Legislativo, que es controlar al Poder Ejecutivo. Al no poder acceder a esa información pública, tampoco puedo divulgarla, y se está cercenando que cualquier ciudadano pueda conocer qué pasó con esos expedientes, cuál fue la modalidad de contratación, con qué montos y qué objetivos, y si se hizo bien y era conveniente para los intereses de la provincia”, expresó.Recordó que “en el fuero civil se encuentra tramitando una acción sumarísima instada por mí y por la legisladora Urquiza, para poder acceder a esos expedientes; y lo mismo vamos a hacer con la información que se nos niega de Obras Públicas, de la DPE y del Ministerio de Salud”.“Me cuesta entender que sea razonable una necesidad de realizar compras secretas para adquirir camionetas. Sinceramente si el Tribunal de Cuentas entiende ajustado a derecho que la compra de camionetas amerita la utilización de una herramienta extraordinaria, como es una compra secreta, van a dejar un antecedente jurídico único en el país. Mañana van a salir a hacer contrataciones secretas para comprar algún instrumento para el hospital de Ushuaia. No quiero caer en supuestos, pero lo que deja trascender me llama mucho la atención”, insistió.“No me interesa poner el dedo en la llaga si un funcionario hizo algo mal, lo que me interesa es ver la información, porque se ha puesto en crisis el equilibrio del sistema republicano de la provincia. No nos podemos quedar callados ante esta forma de gobernar y yo voy a instar todos los mecanismos institucionales correspondientes. Si tengo que recurrir a los organismos internacionales de derechos humanos a denunciar esta modalidad de gobierno que va en contra de las obligaciones internacionales asumidas por Argentina, que no quepan dudas de que lo voy a hacer”, advirtió.La demora en el giro de los expedientes, que no sólo fueron solicitados por los legisladores del MPF sino también por el radical Pablo Blanco, como presidente de la comisión de presupuesto, alienta la sospecha: “Este tema surgió a fines de octubre del año pasado y, si no hay nada que ocultar, si no hay ninguna foja para sustituir ni nada para arreglar, no veo por qué no pusieron a disposición los expedientes administrativos desde el primer momento. A uno le genera dudas, y por eso voy a utilizar todos los mecanismos para hacerme de esos expedientes. Cuando los tenga, ahí voy a poder valorar de mejor manera los informes del Tribunal y la decisión que ha tomado la jueza”, dijo.“Nada de eso hemos podido hacer porque al día de la fecha nos han denegado sistemáticamente la entrega de estos expedientes y de esta información pública, como sucede también con la Dirección Provincial de Energía por la compra de la planta Sullair y con el Ministerio de Obras Públicas”, aseveró.“En el medio ha pasado algo. Qué pasó, uno no lo sabe, pero por información extraoficial, nos dicen que han cambiado algunas fojas del expediente, lo que podría configurar un delito de adulteración de documento público. Hasta ahora son trascendidos y lo lamentable en términos institucionales es que hablemos de trascendidos y que un legislador de la provincia no pueda acceder a la información pública correspondiente para poder poner blanco sobre negro”, expuso.Ratificó que “sacaron una ley que habilita la contratación directa por 12 millones de dólares, sin un informe económico financiero elaborado por el personal idóneo de la DPE. Ese precio surge del requerimiento que hace el vendedor, y es sinceramente descabellado. Nosotros tenemos la información de que el informe económico-financiero no estaba al momento de la sanción de la ley, y tampoco a posteriori”, sostuvo.