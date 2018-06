La secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia, la abogada Gabriela Muñiz Sicardi sostuvo que, ante las incesantes nevadas, se está tirando salmuera, sal y haciendo el grillado para facilitar el tránsito vehicular y peatonal. La funcionaria aclaró que “no se puede limpiar de forma permanente mientras nieva” .

La secretaria de Planificación detalló que para llevar adelante los trabajos “tenemos una motoniveladora permanente en Andorra, Dos Banderas, otra que va a estar en el Pipo y otra itinerante en El Ecológico, Alakalufes II y la zona del Pipo. En la ciudad tenemos las retro y los camiones. “Hoy a a ser un día complicado porque va a nevar casi todo el día” , recalcó.

“Tratamos de limpiar las calles que suben entre San Martín y Deloqui, pero apelamos a la gente para que las evite. Y en un rato más nos vamos a reunir con Tránsito para evaluar si se cierra alguna de estas calles”, concluyó.

“Sabíamos el pronóstico para estos días y desde ayer que estamos trabajando en forma continua con el tirado de salmuera, sal y el grillado. No se puede limpiar de forma permanente mientras nieva, lo que hacemos es aprovechar los intervalos de nevadas para salir a limpiar y mantener el piso en condiciones”, explicó Muñiz Siccardi en Radio Nacional Ushuaia.Respecto a los reclamos de los vecinos sobre la transitabilidad en algunos sectores, Muñiz Siccardi, destacó que “Hoy no hemos tenido muchos, en algunos lugares tardó en consolidarse la sal para poder derretir pero no hemos tenido muchos reclamos o problemas con colectivos. Hasta ahora no nos han informado de cambios en los recorridos”.