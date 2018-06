La juez de Instrucción, María Cristina Barrionuevo, procesó a cinco efectivos de la Policía Provincial por haber propinado golpes a un joven que se encontraba detenido en una celda de la Comisaría Segunda de la ciudad de Ushuaia.

La investigación se focalizó en las lesiones que sufrió Vitolo Ales dentro de la casa al momento de ser detenido, durante el traslado a la dependencia policial y ya dentro de las instalaciones de la comisaría.

Raid de vejaciones:

El uniformado Matías Gonzalo Pelegrini fue sobreseído debido a que no tuvo ningún tipo de acción contra el detenido. Pero sí recayó un procesamiento por presunto apremios ilegales contra Alexis David Valdez , José Gerardo León , Oscar Roberto Fernández , Gustavo Ezequiel Cejas y Alexis Daniel Araya , informaron fuentes judiciales.

El 7 de febrero del corriente año la policía detuvo a Matías Nicolás Eloy Vitolo Ales en una vivienda particular en la calle Beauvoir Nº 1846 producto de una discusion familiar encontrandose el detenido en estado de ebriedad y drogado. Lo cierto que el joven fue esposado y abordado en un móvil policial que luego lo trasladó hasta Primera donde no pudo ser alojado por encontrarse los calabosos completos, ante lo cual se lo deriba a la Comisaría Segunda, ubicada en la calle Concejal Rubinos de la ciudad de Ushuaia.De acuerdo a las conclusiones a las que arribó la jueza Barrionuevo, el policía Valdez, de 33 años, participó en toda la secuencia de los hechos, mientras que León, de 24 años, solo en la vivienda, Fernández, de 27 años y Cejas, de 31, en el móvil policial y los calabozos, y Araya, de 32 años, solo en los calabozos. Los bienes de todos ellos fueron embargados hasta la suma de $50 mil, aunque la resolución todavía no se encuentra firme.“Tenía al bebé con un solo brazo y en la otra mano tenía una lapicera con la que golpeaba la mesa y otros muebles, mientras insultaba y amenazaba al personal policial que se encontraba en el lugar y se negaba a entregar al infante, quien se encontraba en situación de riesgo, hasta que, en un rápido accionar policial, acorralaron a Vitolo contra la pared y lograron sacarle el bebé y entregárselo a la tía”, puede leerse en el expediente.Al parecer el sujeto se tornó “más agresivo” y “debió ser reducido para lograr esposarlo, y para ello el personal policial ahí presente lo habrían tirado al piso”.En estos hechos “quedó acreditada la participación de los imputados León y Valdez, los que además fueron reconocidos por Vitolo en rueda de personas”, resumió la jueza.En el camino, estando esposado, dijo que le siguieron pegando “golpes de puño, y patadas con botines y con las culatas de las armas”, mientras que “los policías se turnaban para golpearlo”. También sostuvo que “los policías lo ahorcaban, y le decían que se desmaye, y entonces se descompensó por falta de aire”.Por último, Vitolo fue alojado desde las 4.20 y hasta las 9.30 en la celda para contraventores de la Comisaría Segunda.“Los dichos vertidos por Vitolo se vieron corroborados por cuantiosa prueba incriminante”, concluyó la magistrada en su resolución, y agregó que “tras someterse a análisis fílmico las filmaciones” se pudo dar con “las características morfológicas, fisionómicas y propias del uniforme respecto de los efectivos policiales intervinientes”. “Con las consideraciones efectuadas precedentemente se tiene por acreditada la materialidad y la responsabilidad que en el hecho investigado les cupo a los imputados Valdez, Fernández, Cejas y Araya, quienes habrían provocado lesiones en distintas partes del cuerpo de Vitolo, mientras estaba en el interior del baño y calabozo de la Comisaria Segunda de esta ciudad, a raíz de su detención contravencional”, aseveró la jueza en su resolución sobre el caso.