Desde las cero horas de este jueves el Sindicato de Camioneros comenzó un paro de 24 horas a nivel nacional. Decenas de camiones fueron estacionados en distintos puntos de Ushuaia, principalmente en avenida Maipú y Prefectura Naval. EL paro se extenderá durante todo el día de hoy y no habrá recolección de residuos, ni distribución de combustible, alimentos, caudales y todas las ramas involucradas al gremio de camioneros.

Desde el Sindicato de Camioneros de Tierra del Fuego se ocuparon de asegurar ayer que durante toda la jornada “se va respetar la libre circulación” y aclararon que “no habrá piquetes ni corte de ruta”. El paro fue lanzado por el secretario General Hugo Moyano con implicancias en toda la República Argentina, por lo que Tierra del Fuego no quedó exenta de la medida de acción directa.

Pese a que formalmente el paro estaba previsto para las 0 de hoy, anoche cerca de las 20 los camiones ya comenzaron a ser estacionados en distintos puntos de avenida Maipú y Prefectura Naval, en el marco del paro nacional en reclamo del 27% de recomposición salarial para el sector.El sindicato aclaró ayer que no va haber bloqueos de ningún tipo, y que sí se iba a suspender este jueves la recolección de residuos y la distribución de reparto de combustible en las estaciones de servicio. Por dicha razón la Municipalidad de Ushuaia solicitó a los vecinos que no saquen las bolsas de residuo a la vía pública teniendo en cuenta que no habrá recolección durante toda la jornada.Desde el gremio adelantaron que habrá movilizaciones por distintos sectores de Ushuaia, para manifestar el descontento ante lo que se pretende otorgar como recomposición salarial que es el 15% por parte de FADEAC “cuando todos sabemos que la inflación está en el orden del 27 o 30%”, señalaron.