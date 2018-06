La Multisectorial se movilizó en Río Grande bajo el slogan “Seguir viviendo en TDF”, la marcha fue convocada por organizaciones gremiales, sociales y políticas; un nutrido grupo de personas marchó y se manifestó en la Plaza de las Américas.

El grupo más importante de manifestantes lo aportó la UOM, aunque también se destacaron las columnas de ATE, el SUTEF y otras como las del SOIVA, ASIMRA, ANUSATE, SADEM, APA, Jubilados de ATE, Químicos y Petroquímicos, el Centro de Autoayuda al Paciente Oncológico, Veteranos de Malvinas, FORJA, UST, la Agrupación 20 Verdades, Nuevo Encuentro, PO y otros.

“que lo sepa el Gobierno nacional, pero que también lo entiendan los cómplices del Gobierno provincial. Los legisladores que son obsecuentes de cuanto gobierno lleva adelante su política y que no se han expresado sobre los distintos planteos que han hecho funcionarios hasta de segunda línea, señalando que no es necesario seguir defendiendo la soberanía de Malvinas y el derecho a habitar en la Tierra del Fuego”

Finalmente Martínez llamó a fortalecer la unidad de los distintos sectores, anticipando que en esta etapa de resistencia “nos tendrán que ver, una y otra vez, llenando las calles, alzando nuestra voz, levantando nuestro reclamo; cortando las rutas si es necesario. Porque estamos convencidos de nuestro objetivo, de lo que queremos, y como lo hicimos siempre vamos a dar todo por defender nuestro derecho”, adelantó el dirigente metalúrgico.

El Secretario General de la UOM, Oscar Martínez fue el unico orador y señaló que “creemos que es necesario –más que nunca- hacer visible nuestro reclamo, ponerle el cuerpo, ponerle el alma, poner la fuerza y la voz a este planteo para que llegue a cada rincón de la República, la decisión que hemos tomado de defender –con todo lo que eso significa- el derecho a seguir habitando esta provincia que elegimos como lugar para construir nuestro futuro”, tambien expresó duras críticas para las políticas del Gobierno nacional, provincial y del FMI.Martínez, en su alocución, destacó la convocatoria –en un clima frío y con vientos intensos- “a pesar de los sectores que intentaron desmovilizar”. El titular de la UOM expresó también que la manifestación fue “no solo por los puestos de trabajo, no solo por condiciones que tenemos que defender en cada lugar y en cada espacio, no solo por el salario; sino también por la defensa de la industria nacional, de la soberanía, en contra del endeudamiento y por el derecho a seguir viviendo en Tierra del Fuego”.PidióEl representante de la UOM admitió que como conducción se aceptan las críticas “cuando son legítimos y vienen de los hombres y las mujeres que aportan para la industria, que aportan al crecimiento de la provincia. Pero no podemos aceptarlas de aquellos funcionarios inútiles, que no son capaces de responder a cada uno de los reclamos que se han planteado”.También le dedico un párrafo al Fondo Monetario Internacional, tildándolo de “esa lacra que viene, otra vez, a pretender robarnos jubilaciones, a pretender robarnos derechos laborales; a querer condicionar aún más los salarios, la educación, la salud, la vivienda, la obra pública”.