En la Caja Compensadora y Previsional de la Policía y el Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego, los empleados deberán devolver millonaria suma por aumento salarial mal concedido. La noticia se conoció cuando desde el mismo directorio se impulsó una investigación administrativa contra una resolución del presidente, el comisario retirado Orlando Pérez Garrido, el cual otorgo un aumento salarial desproporcionado al personal de la Caja.

Estos directores cuestionaron una decisión unilateral por parte de la Presidencia del Organismo, a cargo del Comisario General retirado Orlando Pérez Garrido, quien en diciembre pasado dictó la resolución 693 por la que estableció una nueva escala salarial para las poco más de 20 personas que comprenden el personal de la Caja.

ordenó que la presidencia de la Caja deba en un plazo perentorio, cuantificar y proponer el recupero de lo pagado indebidamente en salarios durante ese lapso de tres meses

El presidente del órgano, el ex jefe policial Pérez Garrido, y su vicepresidente el comisario retirado Marcelo Merialdo, deberán responder por aquella medida inentendible, según manifestaron los denunciantes.

La presentación la realizaron los integrantes del directorio de la Caja que maneja los fondos previsionales del personal Policial y Penitenciario, el Suboficial Mayor (R) Julio Cesar Barrios, el Comisario Mayor Sergio Contreras y el Suboficial Mayor (R) Fernando Meriles.La medida que no fue en beneficio propio, ya que no comprendió al directorio, si elevó exponencialmente las erogaciones salariales de la Caja con en una escala salarial que no respondía a ninguna lógica legal, ni convenio que se le asemejara.Finalmente este desfasaje de los fondos previsionales de los policías fue corregido con la resolución 384, que dejó sin efecto esa medida salarial, aunque el perjuicio económico ya estaba causado.Al cálculo de los denunciantes, ese monto supera holgadamente el millón de pesos, lo que da cuenta de lo desproporcionado de ese aumento salarial que se extendió solo por tres meses y produjo semejante perjuicio.