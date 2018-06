El apoderado de FORJA, Federico Greve se refirió a las sanciones impuestas por la UCR al intendente de Rio Grande, Gustavo Melella, quien resultó suspendido por el comité de disciplina por “inconducta partidaria”.

Pase abierto : Lo cierto es que la suspensión de la UCR “abrió el pase” de Melella, que ya había adelantado la intención de afiliarse a FORJA si era sancionado por el radicalismo. Para Greve, es la figura codiciada por varios espacios, en base a su imagen positiva, al punto de llamarlo “el Messi de la política fueguina”.

Obviamente nosotros queremos al intendente en cualquiera de los cargos en disputa. Es una figura destacable de la política fueguina y lógicamente todos quisieran tenerlo en su equipo. Es como el Messi de la política fueguina, y lo quieren en el equipo porque les suma. Todos se le acercan por ese motivo y nosotros no somos la excepción

Yo considero que dentro del equipo de Gustavo Melella hay mucha gente valiosa que puede ocupar cualquier cargo

Acercamiento al MPF

No obstante, Greve dejó en claro que la buena relación no se mantiene solamente con el MPF sino también con los legisladores del FPV, dado que en 2015 fueron juntos a la elección

Tenemos muy buena relación con el legislador Furlan, con el legislador Romano, con Harrington

La distancia con Bertone parece irreversible

, dijo Greve. “El intendente no se ha movido de sus convicciones y, ante la decisión del gobierno provincial de ir en retroceso de los derechos, se aleja la posibilidad de una alianza en el futuro”, anticipó Federico Greve con respecto de la construcción con miras al 2019, que descarta de plano una nueva alianza con la gobernadora Rosana Bertone.Esperará a que Melella tome la decisión, tanto de afiliarse como de postularse a un cargo electivo. Desde FORJA aspiran a conformar un frente para ocupar todos los estamentos posibles en 2019, incluida la gobernación. Greve advirtió que en esta construcción el gobierno actual no tiene lugar, porque ha ido “en retroceso en materia de derechos”.“Claramente está notificado de la resolución, pero lo que vaya a hacer lo va a decidir él. Como partido político, nosotros estamos expectantes del efecto que tiene y qué decisión se toma para adelante. Por supuesto que nosotros lo cobijaríamos dentro del partido si él tuviera la intención de afiliarse. Es algo que no vamos a discutir, pero primero tenemos que ver qué sucede con él a nivel personal”, reiteró.“El intendente no se ha movido de sus convicciones y, ante la decisión del gobierno provincial de ir en retroceso de los derechos, se aleja la posibilidad de una alianza en el futuro”, anticipó de la construcción con miras al 2019, que descarta de plano una nueva alianza con Bertone.Dado que la reforma de la carta orgánica está descartada y en consecuencia un tercer mandato de Melella en el municipio, se le preguntó si será el candidato a la gobernación del nuevo frente. “”, reconoció, luego de la invitación del vicepresidente del PJ Juan Carlos Pino a sumarse al espacio como candidato a senador, y también los intentos de Cambiemos de incorporarlo a sus filas.Respecto de quién reemplazaría a Melella en el municipio, si se postula para la gobernación, consideró que “es muy prematuro hablar de eso, nosotros estamos trabajando más en la gestión que en lo partidario. Obviamente al momento de la definición de algún cargo, por supuesto va a tener que existir alguna medición con respecto al conocimiento de la gente y a la buena imagen que pueda llegar a tener la persona que se designe en tal cargo. Va a depender de las alianzas que se hagan y de cada una de las personas que se vayan a medir.. Yo conozco personalmente cómo trabajan y creo que tienen condiciones para ocupar cualquier cargo, con posibilidad de gobernar la provincia en el futuro, ya sea a nivel provincial, legislativo, en el municipio y en los concejos de ambas ciudades”, manifestó.“Esto se debe a que nosotros no tenemos ningún legislador de FORJA en el cuerpo legislativo. A través de una buena relación que tuvo el intendente con Pablo Villegas y con la legisladora Mónica Urquiza, ellos han empezado a venir a Río Grande y nosotros nos hemos puesto en contacto con ellos para conocer algunos proyectos de ley que se presentan en la Legislatura. Ellos también acompañan parte de lo que se está haciendo en el gobierno municipal. Los proyectos legislativos que tenemos obviamente no los podemos plantear de otra forma que no sea a través de un legislador, y siempre es más fácil tener a un legislador que nos pueda contar qué proyectos se están analizando y darnos una mano en la presentación de proyectos que le sirvan a la ciudad”, explicó.: “Con la gobernadora hasta el día de la fecha no hemos tenido ningún contacto, salvo con algún ministro o algún otro funcionario, como el vicegobernador Arcando, pero no conozco que el intendente tenga relación con la gobernadora”, concluyó.