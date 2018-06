El secretario general del gremio judicial, Luis Bechis, adelantó medidas sindicales para este jueves, con asambleas y retención de servicios a partir de las 9:00 en las tres ciudades.

Destacó que algunos puntos planteados en mayo “se resolvieron de inmediato, como el tema de presentismo, la estabilidad laboral de algunos compañeros, el reconocimiento de un adicional de permanencia en categoría. Esto se resolvió y lo pudimos trasladar a la asamblea. También se está avanzando sobre algunas recategorizaciones pendientes, el pago de un adicional de dedicación exclusiva, porque algunos compañeros no lo estaban percibiendo y esto también se resolvió. Seguimos dialogando sobre la movilidad, otros adicionales, la situación de la morgue de Río Grande, porque el espacio donde cumplen funciones nuestros compañeros no es el adecuado. Todo esto se está analizando, pero el punto principal es la actualización salarial”, remarcó.

Debilidad sindical: Si bien los judiciales están dispuestos a dar pelea para lograr el aumento, Bechis reconoció un debilitamiento de las asociaciones sindicales tanto a nivel provincial como nacional, y adelantó un ajuste que recaerá sobre los trabajadores.

En diálogo con Radio Universidad 93.5, Bechis dijo que se planteó “una recomposición salarial y no fijamos un aumento determinado, pero queremos seguir la inflación, tener una mesa paritaria anual para tener la actualización salarial de acuerdo a la pérdida del poder adquisitivo”.Precisó que el acta con los 16 puntos “se firmó el 28 de mayo y creemos que ha transcurrido un tiempo prudencial. El viernes tuvimos una asamblea tanto en Ushuaia como en Río Grande para fijar un plazo, que vence el día jueves. Si no hay una respuesta de parte del Superior Tribunal, vamos a continuar con las acciones gremiales, porque en ningún momento levantamos el estado de alerta y movilización. A partir del jueves a las 9 de la mañana, tanto en Río Grande como en Ushuaia y Tolhuin, se harán asambleas y se determinará de qué manera seguimos. Se votó la propuesta de hacer retención de tareas ese día y de ahí ver qué medidas tomamos”, manifestó.Mencionó que hoy un empleado inicial en el escalafón de mantenimiento tiene un sueldo de 27 mil pesos y llega a los 29 mil pesos en el escalafón administrativo. La planta estable es de 642 personas, entre empleados, magistrados y funcionarios judiciales en toda la provincia.“Lamentablemente creo que los gremios, muchas veces por cuestiones políticas, han hecho que no tengan la fuerza ni la representación que tenían antes. Esto ha complicado la actividad gremial. Nosotros tenemos que trabajar, ser representativos y tener una mayoría que acompañe, para poder llevar adelante proyectos y cuestiones que tienen que ver con los trabajadores”, dijo.