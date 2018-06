El intendente Walter Vuoto afirmó que la relación con Bertone “comienza a encauzarse realmente” y, autocrítica mediante, se habrían limado los obstáculos para reeditar el proyecto de 2015. Vuoto no descartó un acercamiento a Melella, ante el “avance de la derecha”, que requiere de la unidad del campo popular. Ratificó su militancia kirchnerista y cree que hay posibilidades de que el electorado vea las diferencias entre una opción y otra. El escenario sigue planteando la polarización.

“Yo también estoy concentrado en la agenda que hemos armado con el gobierno provincial para poner en valor la ciudad y atender lo que se viene. Así como hemos sido muy confrontativos con el gobierno provincial por algunas decisiones que se han tomado, también es cierto que cada vez que el gobierno lo ha necesitado, con el tema industria, pacto fiscal, hemos estado ahí dando la batalla, entendiendo que gobernar no es lo mismo que ganar una elección”, expresó, mostrándose comprensivo ante el acercamiento que tuvo Bertone con Macri.

Respecto de la relación con Río Grande y en particular con el intendente Melella

Hay una realidad: cuando los peronistas estamos todos juntos, es mucho más difícil que la derecha pueda avanzar

Este país ha cambiado y uno está inmerso en una ciudad y en una provincia que dependen de las decisiones nacionales

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto visitó el Centro Cultural, Social y Político "Nueva Argentina" y compartió una cena con los militantes que colmaron la sala. Para el vicepresidente del PJ, Juan Carlos Pino:

“Los peronistas, cuando nos juntamos, empezamos rápidamente a trabajar en función de la sociedad, de la gente, y eso es lo que marca la diferencia con el resto de los partidos políticos. Acá necesitamos imperiosamente que se lleve un proyecto de ciudad que integre a todos los vecinos, a todos los sectores, y Walter Vuoto ha demostrado la apertura a todos los sectores y ha llegado con soluciones concretas. Esto lo viene viendo la comunidad y para nosotros es un honor trabajar con él y con Rosana”, manifestó. Consultado sobre el ofrecimiento al intendente Melella para que se sume al proyecto, recordó que “hemos tenido excelentes resultados cuando fuimos juntos en 2015. Nosotros tenemos esa apertura y lo seguiremos hablando en el futuro, cuando volvamos de lleno a encarar seriamente los cierres políticos”, concluyó.

“He sido peronista desde la cuna y profundamente kirchnerista, porque empecé a militar con Néstor y Cristina cuando tenía 18 años. La mitad de mi vida he militado en el kirchnerismo y lo voy a seguir haciendo”, sentenció el intendente Walter Vuoto por FM La Isla, y no ve que sea un obstáculo para el acuerdo electoral con Rosana Bertone rumbo al 2019.“Uno forma parte del peronismo, yo he crecido en unidades básicas, conozco a todos los compañeros de Ushuaia y a muchos de Río Grande. Si hay autocrítica en el medio, se trabajará en la unidad”, aseguró.“Tenemos una postura muy clara de gobernabilidad en la provincia, marcando diferencias, pero también es cierto que hemos limado muchas diferencias y lo seguimos haciendo, y la relación comienza a encauzarse realmente”, remarcó.“Hay compañeros que tienen expectativas, ganas de volver a participar en el peronismo, porque vemos que avanzó la derecha y hay análisis que hacer y ponerse a trabajar fuertemente”, instó.Siempre hay posibilidades de algún espacio amplio, abierto, pluralista, que tenga puntos de coincidencia, pero es como todo en la vida y en las relaciones, esto tiene que tener dos partes para que algo llegue. Hay que sentarse a charlar, a conversar, a decir qué cosas hicimos mal y qué cosas bien, porque ninguno hace todo bien o todo mal; y a veces se hacen las cosas bien y no se sabe comunicar”, observó.“Nosotros siempre hemos sido coherentes con lo que planteamos. He sido peronista desde la cuna y profundamente kirchnerista, porque empecé a militar con Néstor y Cristina cuando tenía 18 años. La mitad de mi vida he militado en el kirchnerismo y lo voy a seguir haciendo, porque entiendo que los doce años que vivió Argentina con el kirchnerismo fueron muy similares a los que vivió del ’47 al ’55 con Perón, en términos de ampliación de derechos, derechos de los trabajadores. Hoy estamos discutiendo las paritarias a nivel nacional con los puestos de trabajo sobre la mesa. Venimos de acordar la flexibilización con el FMI, que le pone techo a las jubilaciones, cuando antes discutíamos el 82% móvil y Ganancias. Ahora pasamos a discutir empleos.. Formamos parte de un movimiento que tiene anclaje nacional y la única forma de darle esperanza a la gente, es que vea cómo vivíamos antes y cómo vivimos ahora”, contrastó.Fue “un placer que Vuoto haya venido con el secretario de gobierno, de cultura y demás autoridades municipales”, indicó por Fm del Sur, y ratificó la decisión de ir “por la reelección de Walter Vuoto como intendente y de Rosana Bertone como gobernadora. Seguramente vamos a estar trabajando de lleno para el 2019”, anticipó.