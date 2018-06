El diputado nacional por Tierra del Fuego, Gaston Roma dijo que la gobernadora Bertone “Es una hija de su madre” , por reclamar a Nación mayor aporte para el subsidio para el gas envasado. “El Gobierno cree que la gente dice: qué buena la Gobernadora, me subsidió el gas. No. Es una hija de su madre”, señaló el Parlamentario.

En medio remarcó que una política energética para la provincia y el mundo pasa por "subsidiar un medidor eléctrico que es mucho más fácil que subsidiar el gas", indicando que cada vez que fueron convocados por el Gobierno Provincial acudieron pero remarcó que “las dos veces que nos llamaron fueron para payasadas, que ya las tenía cerradas”.

"lo hablaba anoche, cenando con Von der Thusen y Stefani, no es una cosa de locos, hay que ponerse a trabajar"

En declaraciones a la Mañana del Pueblo por FM 94.5, el parlamentario indicó que el Gobierno Provincial no tiene rumbo ni futuro y criticó con dureza la política gubernamental de subsidios al gas envasado remarcando que “El Gobierno cree que la gente dice: qué buena la Gobernadora, me subsidio el gas. No. Es una hija de su madre la gobernadora ¿Cómo tiene este tipo de políticas?” sentenció Roma."En su primer año de gestión tendría que haber resuelto el problema del tendido de gas" enfatizó el Diputado e indicó que en la Provincia "necesitamos crear empleo” y se preguntó “¿Cuál es el plan que negocia con el presidente? No comprendo cuando sale a hacer estos reclamos a Nación. Primero hay que resolver los problemas internamente" ejemplificando que “la situación de barrio de Andorra en Ushuaia es indignante", mencionó el sitio electrónico.Roma hizo referencia a lo que se utiliza en el mundo e indicó que "hoy no se usa gas. Lo que se usa en el mundo es llevar tendido eléctrico. En el mundo se usa la electricidad" reprochando que el Gobierno cree que “la gente dice: qué buena la Gobernadora me subsidio el gas. No. Es una hija de su madre la gobernadora ¿Cómo tiene este tipo de políticas?” sostuvo.