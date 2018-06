Desde Zoonosis, advierten sobre una proliferación de casos de moquillo en mascotas en la ciudad de Ushuaia, la directora de Zoonosis del Municipio, Marcela Garber confirmó que se detectaron varios casos de perros con moquillo, por lo que solicitó a los vecinos que tomen los recaudos necesarios.

La funcionaria recordó que esta enfermedad está relacionada al cuidado de las mascotas y recordó que “esta enfermedad se controla vacunando a nuestras mascotas desde cachorros”.

En el caso del moquillo, los síntomas que puede tener el animal son “diarrea, vómitos, secreción en los ojos, moco, tos o estornudos” , por lo que pidió que ante el primer síntoma que detecten se acerquen a una veterinaria.

En diálogo con Radio Nacional, Garber expresó que, “es una enfermedad común, pero se ha dado mucha más cantidad de casos que otros años”En este sentido resaltó que, “todos los años hay que hacer el plan sanitario de las mascotas” por lo que deben acercarse a los veterinarios. En el caso particular indicó que, “cuando son cachorros llevan entre dos y tres dosis y cuando son adultos llevan una revacunación anual”. Garber dijo que es necesario “visitar como mínimo una vez al año al veterinario”.Cabe resaltar que esta no es una enfermedad zoonotica, por lo que no se aborda en la dirección de zoonosis municipal.