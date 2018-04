Los intendentes de la ciudad de Ushuaia Walter Vuoto y Gustavo Melella de Río Grande concurrieron a la comisión N°1 de Legislación e Interpretación de la Legislatura Provincial para continuar con el debate en la Legislatura por la reforma política y electoral en la provincia. Ante los legisladores de todos los bloques y la presidencia de la comisión a cargo de la legisladora Myriam Martínez también, el intendente Vuoto puso en duda el “costo de los sistemas electrónicos electorales”. En tanto Melella sostuvo que “estamos de acuerdo en la utilización de nuevas tecnologías, como concepto”, pero respecto de la utilización del voto electrónico, el Intendente de Río Grande recordó que “hay mucho cuestionamiento a nivel mundial, cuestionamientos por organismo muy importantes como el CONICET.

El intendente Melella planteó que “no sería positiva el tema de las PASO provinciales por un lado por el gasto público que esto demandará, agregar una instancia electoral”.En tal sentido sostuvo que “estamos de acuerdo en la utilización de nuevas tecnologías, como concepto”, pero respecto de la utilización del voto electrónico, el Intendente de Río Grande recordó que “hay mucho cuestionamiento a nivel mundial, cuestionamientos por organismo muy importantes como el CONICET, porque no garantiza ni la transparencia, ni el sistema. No tenemos hoy el recurso humano necesario para poder afrontarlo, ni sabemos la inversión que lleva adquirir el equipamiento”, sentenció.“Incluso tenemos que tener en cuenta hasta toda la capacitación que deberemos llevar hacia los vecinos, sobre todo adultos mayores”, insistió el Intendente.“Además estamos respaldando el proyecto referido a la paridad de género”, subrayó Melella en el encuentro del que también tomó parte el intendente de Ushuaia Walter Vuoto.Dirigiéndose a los legisladores, el intendente Vuoto comenzó analizando el asunto referido a la instauración de un régimen electoral que uniforme elecciones con el sistema de primarias y generales en Tierra del Fuego afirmando que “el aspecto crítico del asunto es que no se estaría respetando la autonomía municipal, dado que el proyecto, en su artículo 2, establece que este sistema se utilizaría para la elección a cargos públicos provinciales y municipales, situación que nos lleva nuevamente a defender la autonomía municipal y, en consecuencia, la regulación de nuestro propio sistema electoral y político en la ciudad”.En cuanto al voto electrónico sostuvo que son muchos más los interrogantes que las decisiones ya tomadas sobre el asunto, indicó que “mi primera pregunta es que el cambio de tecnología implica un tiempo para capacitar y calificar a nuestros ciudadanos, para nosotros hablar de voto calificado es muy complejo”.Citó los antecedentes de distintos países del mundo que regresaron al voto papel luego de haberse colocado a la vanguardia de los sistemas electorales electrónicos. “Alemania, Holanda, Australia, Finlandia, Irlanda, Polonia, comenzaron como países que estaban en la punta de la implementación de nuevas tecnologías en los sistemas electorales y terminaron volviendo al voto en papel”, dijo.“Los sistemas pueden ser vulnerables a errores de programación, pueden presentar fallas de software, y si hay software no hay secreto en el sufragio, porque se puede tener el dato de quién votó y cómo votó, hasta las impresoras tienen memoria, lo dejo como pregunta y como inquietud para la discusión técnica y posterior”, manifestó el Intendente.Ante los legisladores de todos los bloques y la presidencia de la comisión a cargo de la legisladora Myriam Martínez también, el intendente Vuoto puso en duda el costo de los sistemas electrónicos electorales.En noviembre de 2017, las ONG y especialistas cuestionaron la intención de avanzar en el voto electrónico. “El CONICET recomendó no avanzar teniendo en cuenta los factores de riesgo y falta de confianza, lo que implica un análisis a mediano y largo plazo, sobre todo en aspectos de seguridad e integralidad del mismo”.Vuoto destacó que “es importante la discusión que se genere en estos ámbitos, para quitarnos las dudas. Es verdad que el mundo avanza, las nuevas tecnologías pasan a ser un factor fundamental, pero también es un gran riesgo, si falta capacitación y si falta una mirada de los ciudadanos sobre lo que se decide en ese día tan importante para la democracia como es el día de las elecciones”.Vuoto resumió la postura al afirmar que “se estaba discutiendo como posibilidad que hubiese una urna electrónica con soporte papel. Si el papel es la garantía, sigamos con el papel”.“Sostenemos el voto secreto, libre y universal; la autonomía política y financiera de nuestras ciudades, queremos aportar y construir. Creo que la Provincia y las Municipalidades necesitan una discusión profunda como la que estamos haciendo hoy. Estoy convencido y celebro esta reunión, pero también hay muchos interrogantes”, concluyó.