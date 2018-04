Despues del llamativo y oportuno apagon que se registro en la ciudad de Ushuaia, en sesion especial y por mayoría la Legislatura autorizó un nuevo endeudamiento esta vez es para autorizar a la Direccion Provincial de Energia a contraer un prestamo de 12,5 millones de dolares para la comprar directa los equipos que estan en la ciudad de la empresa Sullair.

Voces en contra:

Por su parte, Mónica Urquiza señaló que la Empresa Sullair incorporó dentro del precio de la operación “las mejoras realizada en el predio de propiedad de la DPE para que pudieran funcionar los tres turbogeneradores, mejoras que fueron afrontadas por Enarsa, así que estaríamos pagando algo que ya pagó el Estado Nacional”.

Voces a favor:

La votación nominal arrojó como resultado 11 votos a favor y 3 en contra, por cuanto la mopofista Boyadjián no participó de la sesión de ayer.

Con el respaldo de los 8 legisladores de la bancada oficialista y de los 3 del bloque UCR-Cambiemos, la Legislatura aprobó el proyecto de ley. Como era previsible, el tema motivó duros cuestionamientos de parte de los legisladores del MPF a la iniciativa gubernamental, ya que calificaron como un “mal negocio para los intereses de la Provincia” la potencial compra de la “Usina Sullair” y consideraron innecesario volver a endeudar a Tierra del Fuego cuando la provincia cuenta con recursos, obtenidos de anteriores endeudamientos, como para, incluso, afrontar la adquisición de una turbina nueva de 30 megavatios.Villegas dijo que a casi dos años de declarada la emergencia en el sector eléctrico de Ushuaia, nada se hizo desde el Gobierno para subsanar “la precaria situación en que se encuentra la prestación del servicio de energía”, a pesar de contar con las herramientas legislativas para ello. “Esto queda de manifiesto con este nuevo pedido de endeudamiento para comprar maquinas usados, que no sabemos en qué estado están”.Planteó además que “hay otras alternativa a la compra, como un leasing o un contrato para la compra de energía a la central Sullair, para mientras tanto avanzar en la compra de una turbina de 30 megas, que sería la solución de fondo”.Más allá de la operación en cuestión, dijo que le preocupa sobremanera “la liviandad con que se tratan los endeudamientos”.Por el lado de quienes respaldaron el endeudamiento, fue el radical Rubinos quien mejor defendió la conveniencia y necesidad de aprobar esa autorización “para garantizar la provisión de energía de Ushuaia”.Casi en igual sentido se expresó el oficialista Bilota. “La realidad objetiva es el estado actual del parque de generación de Ushuaia nos refleja que estamos en una situación compleja por la falta de inversión en la materia, esa es la realidad que nos tocó asumir el gobierno, y que no se está en capacidad cierta de satisfacer la demanda actual y mucho menos la futura”.En cuanto al precio fijado por Sullier para la venta de los turbogeneradores (unos 4 millones por cada uno) dijo que están en sintonía con lo que cuesta ese equipamiento “puesto en un puerto de Europa”, por lo que aseguró que “no tenemos muchas alternativas mejores que esta”, en referencia a la propuesta de Sullier.En tanto, el radical Blanco se encargó de dejar en claro que “lo que vamos a aprobar es el endeudamiento y el objeto del endeudamiento, no la compra específica de ningún equipo. Esa será una responsabilidad de los funcionarios que deban tomar la decisión”.Durante el desarrollo de la misma se tomó conocimiento de que la Gobernadora había viajado a Buenos Aires, por lo que el Vicegobernador Arcando debió dejar al frente de la Presidencia del Parlamento a la Legisladora Miryam Martínez.