Desde hace unos días los vecinos de la localidad de Tolhuin sufren reiterados cortes del suministro de energía eléctrica que depente de la Direccion Provincial de Energia. Autoridades de Gobierno aseguraron que los cortes continuarán hasta que esté instalado y funcionando un nuevo equipo de generación de energía que ya fue adquirido.

“Cuando asumí el cargo, en septiembre, inmediatamente nos pusimos en campaña de solucionar este inconveniente pero, lamentablemente no tenemos un equipo muleto que contenga a toda la ciudad, por lo que no nos queda otra que trabajar sobre el equipo en funcionamiento. A esto debemos agregarle que, a pesar de que ahora le estamos haciendo el mantenimiento correspondiente y lo estamos poniendo a punto, este equipo está trabajando con mucha menos capacidad con la que podría porque tiene diversos problemas”, aseguró Ledesma.

El funcionario no descartó la posibilidad de que se sigan provocando cortes de energía hasta que esté funcionando el nuevo equipo. Ante esto recalcó y recomendó a los vecinos que, “cuando haya un corte de luz, les pido que desconecten los artefactos como heladeras, televisores, computadoras, etc, porque cuando se restablece el servicio puede haber una sobrecarga en las líneas y eso podría provocar roturas en esos artefactos”.

El presidente de la Dirección Provincial de Energía, (DPE), Alejandro Ledesma, indico que esto se debe a que los equipos con los que actualmente cuenta la usina están obsoletos. Ha pasado el tiempo de uso que tienen como promedio de vida, sumado a que no se le ha realizado el mantenimiento correspondiente. Además, la cantidad de habitantes de la localidad ha crecido de manera exponencial y el equipo no logra abastecer de manera óptima la demanda de energía.Sin embargo, detalló que ya se ha adquirido un equipamiento nuevo que tiene mayor capacidad pero llegará a Tolhuin en julio y estiman que recién en agosto o septiembre podrá estar funcionando.Manifestó que se está trabajando continuamente en el mantenimiento de la red para que no se vea afectada toda la ciudad, pero a veces, y sobre todo los fines de semana, que es cuando Tolhuin triplica la cantidad de habitantes, los cortes pueden volver a generarse”.