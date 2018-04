El jefe de Gabinete del Municipio de Ushuaia, Oscar Souto, se refirió por Radio Provincia a la posibilidad de avanzar el año próximo con una reforma de la carta orgánica, luego de que el intendente Walter Vuoto abriera esta posibilidad la semana pasada, con el fin de unificar el sistema electoral para eliminar las preferencias en la votacion a Concejales.

El intendente habló del año que viene porque todos saben que hay una posibilidad de adelantar elecciones, por el proyecto presentado en la Legislatura. Quizás se podría aprovechar la elección de octubre para hacer la convocatoria

Vuoto y Bertone juntos:

Dio cuenta de buenos resultados a partir de este acercamiento institucional, tanto con nación como con provincia:

Pese al acercamiento, no hay cambios en el reclamo por el inmobiliario rural, un punto que “quedó aclarado en diciembre con la firma del pacto fiscal y tanto la gobernadora como el intendente mantuvieron sus respectivas posturas. El fallo del Superior Tribunal se apeló y hace un par de meses vino el Dr. Hernández, que patrocina al municipio, e iremos a la Suprema Corte porque seguimos pensando que el inmobiliario pertenece al municipio y es central para la autonomía municipal. Sin el cobro de esos recursos se resiente notablemente cualquier posibilidad de gestión, más allá de quién esté gobernando el municipio o la provincia”, remarcó.



El armado de Pino: Finalmente se le preguntó sobre el frente que propone el concejal Juan Carlos Pino, con Bertone y Vuoto por la reelección, y Martín Pérez como candidato a intendente de Río Grande: “Yo respondo con la palabra del intendente. Hoy estamos abocados a resolver una innumerable cantidad de problemas que encontramos al asumir. La gestión está atacando los tres problemas que eran el eje central, que tienen que ver con el acceso a la tierra, el transporte público de pasajeros, y la recuperación vial de la ciudad.

“Frente a una consulta que se le hizo al intendente en el 16° aniversario de la creación de la carta orgánica, lo que dijo fue que esa carta orgánica respondía a las necesidades del momento. Hay cuestiones candentes y él hizo énfasis en una, que es la polémica en torno al sistema electoral municipal, que contempla el 50% de cupo de género, pero por el sistema de preferencias se termina sin ninguna mujer en el Concejo Deliberante”, expresó.“Quizás la forma sea volver a otro sistema, que puede ser el de la lista completa como en Río Grande, donde hay un Concejo Deliberante que tiene mayoría de mujeres. Posiblemente haya cuestiones que conversar con los partidos y con los concejales”, sostuvo.Se le preguntó si es posible una reforma en 2019, siendo un año electoral, además del gasto que implica la convocatoria a una constituyente. “. Insisto en que no tenemos un proyecto de reforma, sino que hay cuestiones que necesitan actualizarse, tanto a nivel municipal como provincial, y hay que pensar en buscar una reforma”, reiteró.Sobre el acercamiento de Vuoto y Bertone, manifestó que “hubo diálogos en más de una oportunidad desde diciembre hasta hoy, con la firma del pacto fiscal. Hay una nueva relación institucional que nunca tendría que haber sido distinta de la de hoy, porque institucionalmente siempre corresponde que los poderes dialoguen entre sí. Esto vale tanto para la relación con el gobierno nacional como el provincial. El municipio tiene un acercamiento distinto que no tiene el gobierno nacional y muchas veces tampoco el provincial. Muchas veces nos preocupan las políticas que lleva adelante el gobierno nacional, pero nunca hemos rechazado el diálogo cada vez que el intendente Vuoto fue convocado”.También mencionó la posibilidad de inaugurar la calle Hipólito Irigoyen con luminarias led, en colaboración con la DPE. “Se ve la diferencia cuando uno sale de una calle con iluminación tradicional y con iluminación led, además reduce el gasto en un 40%, y está muy bueno para ir cambiándole la cara a la ciudad”, destacó.“La postura de ambos municipios es exactamente la misma e incluso el abogado patrocinante es el mismo y los argumentos de defensa son los mismos. No hay ninguna duda de que esto atenta contra la autonomía de cualquier municipio. La defensa de este cobro va a ser defendida a rajatabla”, sentenció.Hemos avanzado en esto y todavía nos queda mucho por recorrer. Cuando se acerque el momento, si hay posibilidad de unidad del justicialismo, no va a haber inconveniente en charlarlo. Si hacemos memoria, cuando se planteó la posibilidad de cambiar las autoridades del justicialismo, el intendente declaró más de una vez que era lógico y natural que la presidente del partido fuese la gobernadora. Luego se profundizaron algunas diferencias, porque nosotros seguimos defendiendo las mismas políticas que llevaron al FPV a que ganara la provincia, los tres municipios y tuviera la mayoría que tiene en la Legislatura. Tenemos diferencias que han quedado explicitadas, fuimos a elecciones por separado en 2017 y estamos orgullosos de haber ganado esa elección con el diputado Martín Pérez, que había hecho un trabajo excelente defendiendo la política industrial y la soberanía sobre Malvinas”, dijo.