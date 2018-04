El vicepresidente de la UCR fueguina y actual concejal por Rio Grande, Paulino Rossi fue consultado por FM La Isla sobre sumar a la alianza Cambiemos al intendente Gustavo Melella, y también al MPF, sostuvo que “no es descabellado” pensar en la integración del intendente Gustavo Melella a la alianza Cambiemos, porque “sigue siendo afiliado radical”. Avizoró un escenario de ‘bifrentismo’ en el país, que se reflejará en la provincia, y aspira a reunir a las distintas vertientes del radicalismo, remarcando que siempre el partido tuvo vocación frentista. El MPF no está descartado tampoco en esta construcción, por su alianza histórica con la UCR. Más allá del objetivo general de disputarle el poder al peronismo, internamente se puso en marcha la carrera para ganarle espacios al PRO dentro de la alianza. “La UCR tiene más equipos técnicos para ocupar cargos de responsabilidad”, subrayó.

Melella a Cambiemos: Se le recordó al concejal Rossi que la incorporación de Gustavo Melella al proyecto del FPV en 2015 generó fricciones en el radicalismo, al punto que los propios radicales consideraron perdida la intendencia. Sin embargo ahora, y desde el PRO, el diputado Roma adelantó la intención de incorporar al intendente al ámbito de Cambiemos, mientras se observa resistencia interna de los que se quedaron en la UCR y fundaron la alianza en la provincia. Pese a estos obstáculos, para Rossi no es imposible volver a reunir al radicalismo e integrar a Melella: “No es algo que sea simple pero tampoco es imposible. Podemos ver el ejemplo de Morales en Jujuy, que tiene un frente que es mucho más amplio, y hay otros puntos del país donde se conformaron frentes electorales donde estuvo hasta el Frente Renovador. Reconozco que no es algo simple, pero no hay que escandalizarse”, expresó.

En lo personal, el aval está dado:

“Reconozco que hoy en día se generan ciertos posicionamientos de sectores que estuvieron enfrentados en su momento, pero hay personas muy identificadas con el peronismo que van a estar dentro del peronismo. Hay algunos radicales por ahí eran más afines al gobierno nacional pero siempre quedó claro que participaban como radicales. Obviamente hay partidos provinciales, como es la situación de Neuquén, que puede ser similar a la de Tierra del Fuego, que son una alternativa electoral muy competitiva, con mucha pertenencia, que pueden llegar a estar en un lado u otro, pero sabemos que hay un claro posicionamiento de aquellos que se ven más identificados con la política de la ex presidenta que con la política del gobierno nacional actual”, observó.

Pero tal posibilidad de sumar a Melella a Cambiemos, fue rechazada de plano por el legislador Pablo Blanco, pero para Rossi “no es imposible” pensar en la integración de Melella, que “sigue siendo afiliado radical”, remarcó.Con motivo de participar de los actos del 2 de abril, recorrió la provincia una comitiva de dirigentes radicales que, además, mantuvo reuniones con la dirigencia local y marcó la meta de reforzar el protagonismo de la UCR dentro de la alianza.“El diputado Roma además habla del MPF y la UCR, que históricamente han conformado frentes en común, y Gustavo Melella ha tenido una posición crítica con Cambiemos pero él sigue siendo afiliado radical, con lo cual no sería algo tan descabellado”, sostuvo.Se insistió con la pregunta de si ve posible que se reúnan radicales que estuvieron enfrentados electoralmente en 2017, y Rossi puso sobre la mesa la polarización que viene, que no deja lugar a terceras opciones: “Hay una lógica de vocación frentista y tenemos dos grandes alternativas donde cada uno se va posicionando, sin renunciar a la pertenencia en función de lo que quiere para la provincia, para el municipio o para el estamento que sea. Esto está pasando en toda la Argentina. Antes había una oferta electoral muy atomizada y ahora vemos que se va a tener que trabajar más fuerte con acciones internas, porque hay un escenario de bifrentismo a nivel nacional y no creo que quede ajena Tierra del Fuego. El bifrentismo es una realidad”, sentenció.En este marco, “no creo que todo esté tan liberado para los próximos acuerdos, porque además hay una cuestión lógica: después la gente sabe quién hace un acuerdo electoral por una elección y quién viene trabajando dentro de una misma lógica”, concluyó.