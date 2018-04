El titular de la firma Maxiconsumo anunció que suspenden las inversiones en Tierra del Fuego. Es a raíz del conflicto por el encuadre de los trabajadores con el Sindicato de Camioneros. Víctor Fera advirtió que legalmente pertenecen “a empleados de comercio” y dijo que no pueden “ir contra la Ley”. Se quejó por la lentitud de la Justicia en resolver el conflicto y aseguró que en la provincia “no tenemos seguridad jurídica”. Por otra parte, ayer se presentó un nuevo inconveniente con el piquete de camioneros que no permitió a un mayorista retirar productos.

Víctor Fera aclaró que aún “no hay una decisión firme de retirarse, pero sí de no hacer inversiones”. Comentó que tenían proyectada una construcción en Río Grande “entre playa de estacionamiento cubierta y salón de 10 mil metros cuadrados” y otra similar en Ushuaia; pero no se concretarán porque entienden que “viene alguien que no cumple con la Ley y no tenemos amparo de nadie”.

Venta a mayoristas restringida:

El secretario de Prensa del Sindicato de Camioneros, Guillermo Vargas, aseguró que “hay un acuerdo para permitir la venta minorista, pero no mayorista. Acá se hizo presente este camión para llevar productos al supermercado chino, cuyo chofer además es un trabajador que está en negro y el camión no está habilitado, y eso no lo vamos a permitir”.

Fera, presidente de Maxiconsumo, por Radio Provincia desmintió en primer lugar la información falsa que circuló días atrás por algunos portales y redes sociales, sobre el pedido de personal y la apertura de una sucursal de Maxiconsumo en Ushuaia y aseguró que “estamos muy lejos de tomar personal, de hecho nosotros estamos suspendiendo todo tipo de inversión en la Isla”.Fera aseguró que se encuentran “encuadrados dentro de la Ley del Ministerio de Trabajo como corresponde. Está la Resolución 5994 del 20/12, donde el Ministerio de Trabajo dicta que el personal de esta empresa debe continuar en Convenio Colectivo de Empleados de Comercio, porque esa es la actividad principal de la empresa”, remarcó. Agregando luego que “de hecho no tenemos camiones”.Aseguró que por el bloqueo de camioneros “hay gente sin trabajar, tenemos gente suspendida y lamentablemente hay inversión que se va a ir de la Isla”. Mencionó que su intención era “traer una inversión a la Isla, porque sabíamos que pagaban precios exorbitantes en relación a lo que vale la mercadería”, comentando que incluso tenían “una propiedad comprada, que vamos a poner a la venta”, adelantó.“Maxiconsumo pertenece a empleados de comercio de acuerdo a la Ley, y no podemos ir contra la Ley”, advirtió el empresario. Admitiendo que no está “en condiciones de luchar contra algo que no corresponde luchar, porque no podemos ir contra la ley”, concluyó, manifestando que en la resolución de este conflicto “la justicia es totalmente lenta”.Por otra parte, en horas de la tarde, un nuevo conflicto se presentó ante la presencia de un camión que pretendía trasladar mercadería para un supermercado de la zona de la margen sur del río Grande.Ante la postura de los camioneros, el gremialista confirmó que desde la empresa “se convocó al personal policial”, pero insistió en señalar que “estamos acá desde el 19 del mes pasado y queremos que esto lo resuelvan los organismos competentes; pero mientras tanto acordamos que no habrá venta mayorista”, remarcó Vargas.