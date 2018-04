La gobernadora Rosana Bertone en dialogo con FM Del Sur hizo referencia a la intervención del PJ nacional, dispuesta por la jueza Servini de Cubría. Ante todo abogó por la unidad del partido, dejando de lado las diferencias, porque “no todas las personas pensamos lo mismo y eso pasa también en los partidos. Tenemos que ser sabios para aceptar esas diferencias y volver a construir una Argentina justicialista”, dijo.

Respecto de los antecedentes de la causa, dijo desconocerlos:

Se le preguntó si cree que está Macri detrás de este fallo:

“Pueden no compartir la presidencia de Gioja, pero la judicialización me parece lo menos acertado para resolver nuestras diferencias internas. Como presidente del partido no voy a generar más confusión y voy a esperar, aun sabiendo que el efecto de la sentencia es devolutivo. Veremos lo que dirá la Cámara Nacional Electoral, que es una cámara prestigiosa, con jueces que conocen el quehacer de los partidos. Tenemos instancias superiores de apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y seguiremos todas las instancias”, adelantó.

“Las soluciones las debemos dar los compañeros y compañeras de todo el país desde la política y no en los tribunales”, aseveró.

Respecto del ala kirchnerista, “obviamente reconozco que los hechos de corrupción nos han hecho mucho daño. No lo puedo negar, porque toda la sociedad argentina lo ha visto. Eso nos ha afectado y nos va a seguir afectando hasta que podamos demostrar que somos distintos, pero creo que esta judicialización no ha sido nada buena”, expresó.“Como presidente del partido y como gobernadora tengo la responsabilidad de trabajar cada día más, porque necesitamos más fuerza de trabajo y más unidad para lograr los objetivos que la gente nos demanda”, planteó.“Vamos a seguir atentos a las instancias judiciales, que son difíciles, porque una vez que se tomó la decisión, el efecto de la medida judicial es devolutivo, y eso implica que no podemos revertir la decisión. Seguro nos va a llevar mucho trabajo esta discusión y ha sido una de las noticias más impactantes y dolorosas que hemos tenido los peronistas”, remarcó.“El juez federal que rige nuestro PJ a nivel nacional es la Dra. María Servini de Cubría, que ha tomado esta decisión. Desconozco los antecedentes de esta causa, porque ni siquiera lo ha dicho el propio fiscal. Nosotros queremos que el partido funcione y esto tiene que ser a través de los propios cuerpos deliberativos, pero a lo mejor hay actores de la política argentina que no quieren que el PJ tenga una reorganización”, barajó.“Yo quisiera saber exactamente quiénes son los que indujeron a esta presentación. Ayer se decía que había sido un sindicato y hoy vi un comunicado del propio sindicato desmintiéndolo. No queda claro y tampoco pudimos ver el expediente. Me comuniqué con los abogados apoderados del partido que fueron a la Cámara electoral y el propio presidente del partido reconoció que se enteró por los medios de comunicación. Yo no pude ver el expediente pero me gustaría saber quién ha sido el gestor desde la faz judicial, porque ahí voy a tener posibilidad de saber quién está detrás de esta judicialización de la política”, manifestó.Acerca de la posibilidad de que esta causa haya sido impulsada por algún sector interno del PJ, prefirió “no hacer juicios de valor con respecto a otros compañeros. Nosotros estamos sosteniendo un bloque aun con las diferencias que tenemos. Muchas veces el senador Pichetto recibe críticas despiadadas de sectores a quienes tratamos de comprender por las dificultades que tuvieron mientras gobernaban. Dar nombres u opiniones no ayuda nada desde mi lugar de gobernadora y presidente de un partido provincial. No quiero generar más divisiones y quiero enfocarme en el futuro del PJ, de nuestra provincia, que con cinco años de paz social y equilibrio fiscal no va a tener nada que envidiarle a Córdoba, a Santa Fe o a las provincias más prósperas de la Argentina”.Bertone aseguró que, “siempre defenderemos la institucionalidad y la vocación democrática del Partido Justicialista” y que, “la judicialización de la política no es la solución”.“Estoy convencida que saldremos fortalecidos de esta situación si estamos unidos y somos capaces de dar un debate de frente a la sociedad defendiendo nuestras convicciones”, agregó.“Desde el Partido Justicialista de Tierra del Fuego bregamos por la plena vigencia de esos principios y la unidad de todos los Peronistas”, finalizó.