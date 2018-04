Desde el Sindicato de Television -gremio SATSAID- se refirieron a ingresos irregulares que se habrían producido en los canales de televisión de la provincia. Entre ellos el del hijo del secretario General del gremio en el plano nacional, Gabriel Arreceygor, quien al mes ser designado en planta posteaba fotos de sus vacaciones en Miami. Pero no seria el unico ingreso irregular sino que en Ushuaia tambien se habria producido de la misma manera la designacion de la hija de un ex Ministro de apellido Koremblit, tambien de un familiar del ex gobernador Manfredotti, de apellido Ibarra Laza, una maquilladora de apellido Barrientos, asi como otras designaciones que se realizaron de manera irregular, Cintia Galeano y Paulo Perez. Recordemos que los empleados de los canales publicos fueguinos, cobran uno de los salarios mas altos de la provincia, de acuerdo al listado con los nombres y los montos que publicamos en Mayo del 2017 (ver)

El tema fue tocado en una entrevista a través de Radio Provincia de Ushuaia, donde el gremialista recordó que los miembros “de la nueva Comisión asumimos en enero de 2018 con personas que para nosotros estuvieron ingresando en forma irregular”. Mencionando que el gremio tiene “una bolsa de trabajo, que cuando se necesita algún personal se saca de esa bolsa de trabajo y para eso las personas que se profesionalizan en alguna especialidad presentan los currículum en los canales y los sindicatos”, aseguró.

Entre los ejemplos de ingresos cuestionados, mencionó “un caso de alguien que había ingresado –si no recuerdo mal el 17 de diciembre- y después nos encontramos con que había subido fotos de vacaciones en Miami cuando tenía menos de un mes como planta de Gobierno, y mágicamente desapareció el expediente donde se lo notificaba que pasaba a planta SAT y automáticamente se lo pasó para una fecha más adelante”, señaló.

“Esto viene pasando en el canal en este último tiempo, desde finales de 2017”, señaló Claudio D´amico, secretario General Adjunto del SATSAID, admitiendo ingresos y movimientos de personal no del todo regulares en la planta de Canal 11 de Ushuaia.Advirtiendo que “en estos casos no paso, aparecieron con el decreto y sabemos cómo se maneja el canal al ser del estado”, remarcó D´amico. Aclarando que como nueva conducción se opusieron a la metodología y reclamaron que “cada ingreso que vaya a tener cualquiera de los canales de la provincia sea a través de la bolsa de trabajo y que cada una de las personas que ingrese tanga una tarea específica, de las que necesita el canal”, reclamó.Pero grande fue la sorpresa cuando confirmó que se trataba de Gabriel Arreceygor, hijo de Horacio Arreceygor, secretario General del SATSAID a nivel nacional, quien ingresó como personal del canal en la ciudad de Tolhuin. “Esas son cuestiones que no podemos manejar”, aseguró, indicando que “sea el hijo del presidente o de quien fuera, si entra como corresponde, si reúne las condiciones que se necesitan y todos tienen la misma oportunidad, no importa el nombre. Lo que molesta es la manera, porque se puede concursar y hay un montón de maneras de hacerlo como corresponde”, remarcó D´amico.