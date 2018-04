La gobernadora Rosana Bertone destacó que la Legislatura haya iniciado el debate de los proyectos de reforma política y electoral del Ejecutivo. Y remarcó: “Lo que estamos buscando es una reforma que alivie la vida a la gente al momento de votar”. “Hoy ponemos toda nuestra plata en un sistema electrónico y ¿no vamos a confiarle nuestro voto?”. Esta fue la frase que sintetizó la postura de la gobernadora Rosana Bertone a favor del voto electrónico. Asimismo se manifestó a favor de las PASO.

“Hoy desde un celular uno hace todos sus movimientos bancarios, ponemos toda nuestra plata en un sistema y ¿no vamos a confiarle nuestro voto?”, se preguntó.

En cuanto a la aplicación de un sistema de elecciones primarias, opinó, “aplicar las PASO creo que es factible, muchos me dicen que no me conviene, yo no estoy legislando o gobernando para ver si me conviene mañana, sino en el interés general”.

Bertone manifesto “del 1 de marzo del 2016 elevé estos proyectos y tuve que repetirlos porque se habían caído por que no hubo debate. Hoy hay debate entonces debatamos, no podemos llegar a la elección del 2019 con las cajas que todos se quejan por que si se cae la boleta, esta vez esa culpa a mi no me la van a poder echar a mi”, comenzó diciendo.“No estoy negada a que alguien me traiga otro tipo electoral para discutir, pero que lo traiga, necesitamos un sistema que le alivie a la gente el momento de votar”, dijo, y agregó “no vamos a ser responsables de ese trauma en la gente”.“Han dado resultado, servido en otras provincias, y a lo mejor sirve para quienes no participan de un espacio y quieran presentarse”, concluyó.