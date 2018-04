El secretario general de ATE Río Grande Marcelo Córdoba despues de meses de silencio reconoció que el pacto fiscal firmado por la “provincia meses atrás no reconoce un aumento salarial para el 2018”, lo hizo al indicar que la discusión por la pauta salarial está “complicada y que de seguir así va a derivar en un conflicto”. También criticó el “silencio de la Cámara de Comercio, entendiendo que esta situación también les llega al sector mercantil”. Reconoció que ya hay “diálogo con otros sindicatos a los efectos de tener una mirada común respecto del salario, y así como está la situación nos van a encontrar en la calle a todos juntos”.

Asimismo recordó que si “tomamos en cuenta los pactos fiscales que han firmado los poderes Ejecutivo, tanto de la provincia, como de los municipios, donde en la firma no hay pauta salarial, es decir es cero”, subrayó, al tiempo que expuso que “ese pacto fiscal fue respaldado por todos los poderes legislativos, tanto de los Concejo Deliberante de los tres poderes ejecutivos municipales, y el poder legislativo de la provincia, pero fue el poder político quién decidió acordar un pacto fiscal”, regañó el dirigente sindical.

“Lo costoso del dinero” : Ante el planteo del gobierno respecto a que no le alcanza la plata, y en caso de poder conseguirla, le resultaba muy cara, que después no podía devolverla, Córdoba sostuvo que “lamentablemente el gobierno nos sigue esgrimiendo los mismos términos, creo que el préstamo de dinero para el gobierno es muy caro, nosotros lo sabíamos desde el año pasado, nosotros claramente entendemos que hay dificultades, pero si el presupuesto no se adecua para paliar la situación salarial de los trabajadores, esta crisis se puede profundizar, y para lo que viene puede ser muy complicado, por esa razón es que nosotros tratamos de ser cauteloso y poder ir paso a paso con mucha responsabilidad, dado que no queremos alterar la paz social, si podemos dirimir en un acuerdo, ese esfuerzo lo vamos a hacer, pero tampoco vamos a esperar que pase mucho tiempo, el tiempo es muy importante, y hasta acá hemos venido aguantando bastante”.

Consultado por FM La Isla, en relación a que instancia se encuentra la negociación salarial, manifestó que “estamos en un momento complejo, donde el gobierno ha invitado para este día jueves al Ministerio de Economía en la Casa de Gobierno, donde el gobierno quiere demostrar que no están las condiciones de hacer frente a una pauta salarial, mientras que nosotros ya hemos hecho saber nuestro parecer, y en este sentido estamos planteando que los tiempos se están achicando, no solamente para el gobierno, sino también para los trabajadores”, reprochó Córdoba.Por tal motivo entendió que este acuerdo político está “generando una situación apremiante a todos los trabajadores, y nosotros estamos haciendo los esfuerzos suficientes como para torcer esa voluntad, donde hasta acá se nos está haciendo difícil, y esto va camino a desembocar en una acción y en un conflicto gremial”.Por otro lado criticó a la Cámara de Comercio por el “silencio que viene sosteniendo en relación al tema, donde nos están encontrando en un callejón bastante complejo, donde los sindicatos como siempre vamos a tener que salir con decisiones difíciles”.En otro orden reconoció que a través de esta situación que estamos viviendo en la provincia, hemos tenido una “reunión el lunes por la tarde con otro sindicato, dado que entendemos que es un momento clave para la mirada de la dirigencia sindical, de tener una mirada común, y dejar de lado algunas cuestiones que son particulares, donde en la mirada en común tenemos la necesidad del salario, y así como está la situación nos van a encontrar en la calle a todos juntos”.Entendemos que la Gobernadora tiene la “última decisión, vamos a trabajar esta semana, que es muy importante para nosotros, pero las reglas de juego ya están establecidas, es decir los intereses de los trabajadores van a ser planteados como lo estamos haciendo, pero también la masa de trabajadores debe involucrarse en forma permanente, porque no hay otra forma de llevar a delante una necesidad común que es poder mejorar la calidad de vida que es el salario si no entre todos juntos y unidos, teniendo en cuenta que ha sido vapuleado durante los últimos 24 meses”.Al respecto sostuvo que como cabeza de sindicato “tenemos que tener muchísima responsabilidad como cabeza de los sindicatos en poder conducir a los compañeros a un camino serio y responsable”.