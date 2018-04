La Dirección Provincial de Energía informa que por la falla presentada en la turbina Rolls Royc, durante la madrugada de este martes se preocedera a realizar cortes rotativos del servicio en la ciudad de Ushuaia de acuerdo al siguiente cronograma:

La zona afectada desde las 10 horas serán las siguientes:

La duración aproximada del corte será entre 2 y 3 horas y no se descarta cortes en otros sectores de la ciudad los cuales seran informados desde la Direccion Provincial de Energia.

Presidente de la DPE pide a la Legislatura aprobacion para compra directa:

Justo falla la turbina cuando la DPE quiere que la Legislatura apruebe un gasto de 12,5 millones de dolares para comprar directa de una turbina en la proxima sesion:

Finalmente detalló que “una vez que esté en proceso podemos estar más tranquilos de no tener estos problemas que hoy tenemos. Sin embargo sería una solución coyuntural porque lo que hay que comprar es una nueva turbina, algo que se está trabajando y que nos va a llevar un año y medio o dos, serían más de 30 millones de inversión que llevan una gestión más complicada, primero conseguir los fondos y luego una licitación entre las empresas que fabrican turbinas y que demoran entre 8 y 9 meses para entregarla y luego instalarla”.

* Barrio Los Morros* Barrio La Cantera* Barrio San Vicente* Barrio La Oca* Barrio Parque* Andorra* Mirador Fernández* 60 viviendas de Alem* Cementerio de Animales* Av Perito Moreno desde el Shopping Paseo del Fuego hasta la Base Naval“A las cinco de la mañana la Roll Royce salió de servicio y todavía están los ingenieros tratando de solucionarlo, levantando algunos sectores y todavía nos faltan unos sectores más”, explicó el Presidente de la Dirección Provincial de Energía, Alejandro Ledesma en Radio Nacional Ushuaia.El funcionario indicó que “todavía no tengo el informe de los motivos, la gente está trabajando haciendo las pruebas para tratar de restablecer lo antes posible y luego ver el problema que tuvimos”.Ledesma adelantó asimismo que “si llega a haber algún inconveniente con la turbina nuevamente indefectiblemente vamos a tener cortes a lo largo del día en la ciudad, vamos a esperar un par de horas para ver si se mantiene todo bien e iremos para restablecer la situación”. Y remarcó que “este es un problema que vamos a tener constante más adelante si no llegamos a lograr conseguir los 15 megas que requiere la ciudad con una nueva turbina”.“Esta semana estaremos hablando con ellos, acercándoles la situación y ahí veremos cómo avanzamos. A partir de la autorización la compra del equipamiento no demandaría más de dos meses, una vez que salga de la Legislatura tenemos que hacer todo el circuito de control, Tribunal de Cuentas y Fiscal de Estado, pero nos aseguramos de comprar algo que ya está instalado y que se puede utilizar en caso de urgencia”, afirmó.